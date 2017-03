Bia không ghi hạn sử dụng do lỗi in ấn

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc truyền thông của Bia Tiger cho biết thêm: Chúng tôi cũng nhận thấy các thùng carton sản phẩm này đều có in hạn sử dụng. Lý do một số lon Tiger không in hạn sử dụng là do lỗi kỹ thuật của máy in mã sản phẩm, mặc dù điều này hiếm khi xảy ra. Chúng tôi đang kiểm tra dữ liệu máy in mã sản phẩm để có chi tiết cụ thể hơn. Theo quy trình, chúng tôi đang thu hồi những lon Tiger không in hạn sử dụng. Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến mà người tiêu dùng đã dành cho sản phẩm bia Tiger và chân thành xin lỗi người tiêu dùng về sự cố này.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai ngày 15-12 cho biết đã lập biên bản tạm giữ 161 lon bia Tiger loại 330 ml không ghi thời gian sản xuất và thời hạn sử dụng theo quy định tại nhà hàng Thiên Đường Xanh thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai (phường Hoa Lư, TP Pleiku).

Ông Trương Quang Trung - Tổ trưởng Tổ Kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1, cho biết tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng có 21 thùng bia trong nhà bếp. Tổ đã khui hết 21 thùng ra kiểm tra thì phát hiện 161 lon bia không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Trước đó một ngày, ông Huỳnh Ngọc Anh (trú TP Pleiku) cùng bạn đến nhà hàng Thiên Đường Xanh ăn uống và có sử dụng loại bia Tiger của nhà hàng. Trong lúc ăn uống thì phát hiện bia có những dấu hiệu như trên nên phản ánh đến cơ quan chức năng.

Theo bà Phan Thị Liên - Giám đốc nhà hàng Thiên Đường Xanh thì nhà hàng lấy bia của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phước Minh (ở TP Pleiku). Việc lấy hàng có hóa đơn, chứng từ rất rõ ràng. Còn bà Lê Thị Thanh - kế toán bán hàng DNTN Phước Minh thì cho hay DN lấy bia trực tiếp của nhà phân phối dưới Đà Nẵng. Sau khi nhận được thông tin về việc này, DN cũng đã liên hệ với nhà phân phối để họ kiểm tra.