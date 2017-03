Bia Sài Gòn lên sàn sớm hơn dự kiến

Vốn điều lệ của Sabeco hiện là 6.412 tỉ đồng, tương ứng hơn 640 triệu cổ phần. Như vậy, với mức giá tham chiếu trên, Sabeco được định giá 70.000 tỉ đồng (khoảng 3,15 tỉ USD). Sau khi niêm yết, với mức vốn hóa này, Sabeco sẽ là doanh nghiệp lớn thứ năm trên sàn chứng khoán sau Vinamilk, Vietcombank, PVGas, Vingroup.

Theo báo cáo tài chính chín tháng đầu năm do Sabeco vừa công bố, doanh thu đạt 21.822 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.658 tỉ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Thị phần bia mà Sabeco đang nắm giữ trên thị trường Việt Nam lên tới 40% và cao gấp hai lần so với đối thủ Heineken.