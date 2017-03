Biển hiệu không hình: Hiểu sao cho đúng?

Nước ngoài không cấm quảng cáo hình ảnh, logo trên biển hiệu Trong bài nghiên cứu “Luật tự do ngôn luận đối với biển hiệu quảng cáo” của Daniel Mandelker, Phòng thương mại TP North Olmsted, bang Ohio (Mỹ) vào năm 2000 đã kiện chính quyền thành phố vì quy định chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh treo biển hiệu không bao gồm hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của cơ sở kinh doanh. Tòa án đã xử vô hiệu hóa quy định trên do chính quyền thành phố đã hạn chế quyền tự do ngôn luận trong kinh doanh theo luật của Mỹ. Ngay cả ở Canada, quy định về hình ảnh và logo DN trên biển quảng cáo cũng không bị buộc vào danh mục bị cấm. Thậm chí trong văn bản hướng dẫn về biển hiệu quảng cáo của thị trấn Cardinia, đưa ra vào tháng 6-2009, những hình ảnh trong các biển quảng cáo không những không bị cấm mà còn được yêu cầu phải đảm bảo chất lượng hình ảnh cao. TRUNG NHÂN Cần trưng cầu ý kiến các nhà quy hoạch đô thị Với DN, kênh quảng cáo ngoài trời, đập vào mắt người xem, mà lại ở ngay các điểm kinh doanh, là hiệu quả nhất vì chi phí thấp, hiệu ứng cao. Để tránh việc bảng to, bảng nhỏ, chi chít bảng chen chúc nhau loạn cả lên thì TP có thể mời các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, mỹ thuật… tư vấn việc quy hoạch kích cỡ, cách đặt các bảng hiệu, bảng quảng cáo sao cho vừa mỹ quan đô thị, vừa thuận lợi cho DN. NGUYỄN ANH TUẤN, Trưởng bộ môn Marketing của ĐH

