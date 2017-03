Biến muối, hóa chất thành nước mắm giả

Tại căn nhà do bà Nhung thuê ở xã Trà Đa, Pleiku, công an xã cùng đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Pleiku thu giữ 549 thùng nước mắm các loại.

Hương liệu, muối, nước mắm các loại được lực lượng chức năng kiểm tra, niêm phong. Ảnh: Thế Chiến.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ 2 can hương liệu dùng cho sản xuất nước mắm, 3 thùng sử dụng điều chế mắm, 59 bao muối và bao bì nhãn mác.

Bà Nhung khai dùng hương liệu, muối... để sản xuất nước mắm giả hiệu Út Hiền. Bà mới thuê căn nhà ở xã Trà Đa chưa đầy 10 ngày nhưng đã sản xuất ra hơn 6.000 lít nước mắm giả.

Hiện công an thành phố Pleiku đã niêm phong tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thế Chiến - Bá Bính (VNE)