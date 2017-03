Biết bao giờ du lịch Việt mới bằng Campuchia?

Không biết bao giờ mới bằng Campuchia Tôi vừa thăm bảo tàng “Cánh đồng chết” ở Campuchia về. Thật bất ngờ vì tại đây họ không cần hướng dẫn viên. Du khách chỉ cần làm theo sơ đồ hướng dẫn và có hệ thống tự động với sáu ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Do đó, chỉ cần nhấn nút thì nghe giới thiệu về lịch sử thông tin mà du khách muốn… Không biết bao lâu nữa Việt Nam và TP.HCM chúng ta mới theo được du lịch của họ. Tôi cho rằng để xây dựng thương hiệu du lịch, trước mắt cần có môi trường xã hội an toàn, không có nạn chèo kéo, cướp giật, móc túi, an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo… Đáng tiếc là những vấn nạn này hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Ông NGUYỄN VĂN MỸ Tổ chức ngày Chủ nhật âm nhạc Tôi nghĩ rằng Sài Gòn cần có thêm nhiều sản phẩm du lịch để kéo du khách. Ví dụ tổ chức ngày Chủ nhật âm nhạc ở quảng trường trung tâm TP; mở con phố đi bộ đúng nghĩa được xây dựng cố định với bản sắc kiến trúc và không gian xanh; hệ thống cửa hàng, dịch vụ, thiết kế ánh sáng hợp lý… cho du khách đi bộ. Anh TRẦN VĂN HOÀNG (Quận Tân Bình, TP.HCM)