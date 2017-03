Big C bán hàng thông đêm

Theo bà Quỳnh Trang - Giám đốc Đối ngoại của Hệ thống siêu thị BigC - đây là lần đầu tiên toàn Hệ thống siêu thị Big C (trừ Big C The Garden và Big C Long Biên) sẽ bán hàng thông đêm.





Đợt bán hàng thông đêm đúng dịp 20/11, là cơ hội để nhiều người mua sắm quà tặng và bày tỏ tình cảm tôn sư trọng đạo đến các thầy cô. BigC chọn đây là sự kiện đặc biệt nhất trong năm, mang tên “Giờ vàng đã điểm”.



Theo kế hoạch, toàn hệ thống sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng 19/11 bán hàng thông đêm và liên tục đến đêm 20/11. Sẽ có nhiều hoạt động khuyến mãi hấp dẫn kết hợp giảm giá đặc biệt theo giờ.



Đây cũng là lần đầu tiên BigC sẽ giảm giá đặc biệt đối với toàn bộ các sản phẩm của cùng một gian hàng, theo từng khung giờ, là cơ hội để khách hàng mua được những món hàng vừa ý với giá hấp dẫn (các đợt khuyến mãi trước chỉ giảm giá một số sản phẩm trong một gian hàng).



Cụ thể, ngày 20/11/2011:



- Từ 0.00 đến 1.00: Giảm 10% đối với các mặt hàng rau củ quả/cá; giảm 20% đối với mặt hàng bánh mì.



- Từ 1.00 đến 2.00: Giảm 20% các mặt hàng quần Jeans nữ; giảm 15% đối với các mặt hàng đồ chơi



- Từ 2.00 đến 3.00: Giảm 20% đối với các mặt hàng sản phẩm Big C; giảm 20% đối với các mặt hàng quần Jeans nam các loại



- Từ 3.00 đến 4.00: Giảm 10% đối với các mặt hàng tivi ; giảm 20% đối với các mặt hàng trang phục lót nam và nữ các loại.



- Từ 4.00 đến 5.00: Giảm 10% đối với các mặt hàng mì trứng/ nui ; giảm 10% đối với các mặt hàng chảo 1 quai.



-Từ 5.00 đến 6.00: Giảm 10% đối với các mặt hàng điện gia dụng ; giảm 20% đối với các mặt hàng quần áo dành cho trẻ sơ sinh.



- Từ 6.00 đến 7.00: Giảm 20% đối với các mặt hàng quần áo trẻ em các loại ; giảm 15% đối với các mặt hàng khăn/



- Từ 7.00 đến 8.00: giảm 15% đối với các mặt hàng balo, vali (không bao gồm cặp học sinh); giảm 20% đối với các mặt hàng giày dép các loại.

Ngoài ra, BigC còn có nhiều sản phẩm khuyến mãi cho ngày 20/11 áp dụng cho các mặt hàng mỹ phẩm, dầu gội, quần áo thời trang.



Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Big C sẽ tặng các thầy cô giáo một phần quà hấp dẫn khi đến mua sắm tại các siêu thị Big C đúng ngày 20/11/2011.



Các khách hàng đến mua sắm tại Big C từ 0.00 - 8.00 ngày 20/11/2011 sẽ được tặng phiếu giảm giá 50% giá vé vào Cổng Tiên Thiên Môn và vé Biển Tiên Đồng (khu du lịch Suối Tiên, TPHCM).



Theo Hà Dương (Giadinhnet)

