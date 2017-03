BigC mở siêu thị thứ 10 tại Việt Nam

Big C The Garden nằm trong khu chung cư cao cấp Manor Mễ Trì, diện tích 3.700m2, vốn đầu tư 3 triệu USD, là liên doanh giữa tập đoàn Casino và công ty GTC (Hà Nội). Siêu thị Big C The Garden có 24 quầy thu ngân, kinh doanh trên 20.000 mặt hàng, có các dịch vụ miễn phí như giao hàng, gói quà, giữ xe và giữ đồ, hoàn tiền xe buýt đến The Garden...

Nhân dịp khai trương, Big C The Garden đưa ra chương trình khuyến mãi đặc biệt từ 19 - 31.1.2010 với trên 1.000 mặt hàng giá giảm từ 20% đến 50%.

Sau 12 năm có mặt tại Việt Nam, Big C đã có 10 siêu thị, 1 trung tâm sản xuất thực phẩm tươi sống và 1 bộ phận xuất khẩu, sử dụng 3.500 nhân viên, làm việc với trên 1.500 nhà phân phối và kinh doanh trên 50.000 mặt hàng.

Theo M.T ( SGTT)