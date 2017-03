Bình Định: Ngư dân lao đao với giá xăng dầu

Tạm ngưng không lấy dầu



Chiều 24.2, dù đang là thời kỳ cao điểm của mùa đánh bắt, cảng cá Hàm Tử thuộc phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn (Bình Định) tĩnh lặng khác thường, trái với không khí tấp nập những ngày trước. Gần mười chiếc tàu là các đại lý bản lẻ xăng dầu lưu động nằm im lìm ở cảng, nhiều nhân viên trên các tàu tụ tập ngồi đánh bài, tán chuyện.



Một số chủ tàu bán dầu cho biết bình thường trung bình mỗi ngày một đại lý bán lẻ xăng dầu tại cảng cá Hàm Tử bán ra 10.000 – 15.000 m3 dầu. Thế nhưng, mấy ngày nay khi nghe có thông tin tăng giá xăng dầu, các đại lý bán lẻ này lấy hàng rất khó khăn.



Một chủ tàu chuyên cung cấp dầu cho các tàu cá cho biết “Từ ba, bốn ngày nay, mỗi ngày tàu chỉ lấy được 600 - 700 lít. Riêng từ sáng sớm 24.2, các tàu dầu không lấy được hàng do các đại lý lớn, thậm chí các công ty không bán cho giọt nào với lý do hết hàng”. Anh Lê Đức Thắng (37 tuổi), chuyên chở dầu bằng xe lam cung ứng cho các tàu cá, nói: “Trung bình mỗi ngày tôi chở sáu, bảy chuyến. Thế nhưng, sáng nay 24.2 các đại lý không cho lấy hàng nữa. Mãi đến 3 giờ chiều, tôi mới chở được chuyến đầu tiên cho tàu cá BD 10914 TS”. Nhiều tàu bán lẻ dầu khác cũng cho biết nhiều đại lý lớn có hiện tượng “ghim hàng” để chờ tăng giá mới cung ứng dầu cho các đại lý nhỏ. Một số tàu bán lẻ dầu nói rằng sau khi giá xăng dầu chính thức tăng (10g ngày 24.2), họ tạm thời không lấy hàng nữa vì nhiều tàu đánh cá không mua dầu, chờ động tĩnh giá cả rồi mới mua dầu ra khơi.



Nguy cơ tàu nằm bờ



Ông Võ Hoàng Vũ (ở Hà Thanh, TP.Quy Nhơn), chủ tàu đánh cá BĐ - 10914TS, than thở: “Với giá dầu tăng cao như hiện nay, mỗi chuyến đi biển khoảng 8-10 ngày chúng tôi phải tốn thêm 10 triệu tiền nhiên liệu. Đó là chưa kể giá đá, lương thực cũng sẽ tăng cao nay mai. Nếu sản lượng đánh bắt vẫn như trước, mỗi chuyến đi như thế chủ tàu “trắng tay” hoặc lỗ nặng”.



Từ nỗi lo lắng ấy, trong chiều 24.2 nhiều tàu đánh bắt xa bờ ở Bình Định đã quyết định hoãn ra khơi để tính toán lại chi phí, giá cả. Bà Chín, chủ một tàu đánh cá ở phường Hải Cảng, cho biết: “Đáng lẽ chiều nay tàu của tôi mua dầu để sáng mai xuất bến, nhưng chúng tôi quyết định hoãn chuyến đi biển này để tính toán lại, chứ chi phí đã tăng thêm trên 30%. Ngoài ra, hàng loạt chi phí khác cũng đã rục rịch tăng theo. Trong khi đó, giá cá khó tăng kịp giá dầu. Với tình hình biển thất thường như hiện nay, tàu về chắc bị lỗ nặng”. Buồn bã nhìn ra bến cảng có hàng chục chiếc tàu nằm im lìm, ông Nguyễn Văn Xô (54 tuổi, ở TP.Quy Nhơn), chủ tàu BĐ-91482 TS, nói: “Trước đây, mỗi chuyến đi biển khoảng 10 ngày, tàu của tôi tốn hơn 3.000 lít dầu. Bây giờ, mỗi chuyến, chúng tôi phải tốn thêm chi phí 20 - 25 triệu đồng, cầm chắc lỗ nặng. Do đó, tôi động viên anh em chờ thêm vài ngày xem tình hình rồi mới xuất bến”.



Chiều tối, cảng cá Hàm Tử trở nên hiu hắt. Ngư dân trên tàu cá QNg - 98099TS (Quảng Ngãi) neo đậu tại cảng cá Hàm Tử ngồi yên lặng ăn cơm chiều. Sau hơn một tháng ròng rã trên biển, khi vừa cập bến đã nghe thông tin giá dầu tăng cao nên ai cũng lo lắng, mệt mỏi. Ông Thuận, chủ tàu QNg-98099TS, buồn hiu nói: “Mỗi chuyến đi cả tháng trời tít ngoài khơi xa mới đánh được 1,5 – 2,5 tấn cá ngừ. Giờ giá dầu tăng thế này, chủ tàu chắc phải bù lỗ cho anh em đi bạn”. Ông Thuận cũng nói rằng phải tính toán lại mới có quyết định đi tiếp chuyến biển nữa hay không. Anh Dũng, một thuyền viên của tàu QNg 98099TS, nhìn ra biển, nói xa xôi: “Kiểu này chắc phải vào Sài Gòn tìm việc làm thuê thôi”.





