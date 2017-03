Bình Dương xây kho cảng tiếp nhận xà lan 2.200 tấn

Khởi công xây dựng khu kho cảng. (Ảnh: Quách Lắm/Vietnam+)



Theo Quách Lắm (Vietnam+)



Dự án Kho cảng An Sơn có diện tích 15ha gồm diện tích kho bãi 86.000m2 và bến cầu cảng với 3 bến, trong đó có 2 bến phục vụ cho hàng nhập và 1 bến phục vụ cho hàng xuất. Khu kho cảng có khả năng tiếp nhận xà lan từ 1.000 tấn đến 2.200 tấn.Dự án có thời gian thi công 10 tháng với tổng kinh phí đầu tư 323 tỷ đồng.Sau khi đi vào hoạt động, Kho cảng An Sơn sẽ đảm bảo tiếp nhận thông qua hàng hóa nhập trên địa bàn và các khu vực lân cận khoảng 3,5 đến 4,5 triệu tấn/năm.Việc Kho cảng An Sơn đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong vận chuyển hàng hóa từ địa bàn đi đến các cảng biển lân cận như giảm cước phí vận chuyển; giảm áp lực lên hệ thống đường bộ đang quá tải và hay bị ùn tắc giao thông, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy phát triển xã An Sơn, tạo việc làm cho lực lượng lao động của địa phương.