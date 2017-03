Bình Phước: Các DN lại “tố” bị làm khó

Ông Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nói như trên tại buổi tọa đàm Tìm giải pháp gỡ khó cho DN vào ngày 1-8.

Buổi tọa đàm do Hội DN trẻ và Hiệp hội DN nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước tổ chức.

Tỉnh chỉ đạo, sở không nghe!

Ngay từ sáng sớm, nhiều DN đã có mặt để “tố” những bức xúc mà từ lâu họ chất chứa trong lòng.

Theo ông Hoàng Mạnh Bình, Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, một số DN phải hứng chịu việc bị thanh tra nhiều lần, cùng một nội dung nhưng do các cơ quan thanh tra khác nhau thực hiện, kéo dài. “Điều này làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh thương hiệu của DN. Công ty Cổ phần Phú Vinh là một ví dụ. Công ty này bị công an môi trường ập đến, quay phim, chụp ảnh và bị một số người tung tin DN vỡ nợ, sắp bị bắt. Với tin này, các đối tác của công ty ngừng hợp tác, khách hàng quay lưng, còn ngân hàng thì không cho vay nữa. Trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11-2011 đến 28-12-2012 DN này đã bị lập 11 biên bản xử lý cùng một nội dung và còn bị dọa rút giấy phép kinh doanh… Tỉnh cần có giải pháp thiết thực tháo gỡ ngay cho các DN” - ông Bình nói.

Đại diện DN Hưng Phước nêu những bức xúc tại buổi đối thoại. Ảnh: NĐ

Đại diện các công ty Hưng Phước, DNTN Nam Việt, DNTN Minh Trí, DNTN Đại An than vãn: Là các DN sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ nguồn nguyên liệu mây, tre, nứa của địa phương, chúng tôi góp phần giải quyết việc làm cho các đối tượng xã hội (người sau cai, người chấp hành án xong, trẻ em kém may mắn…). Sau khi hết thời hạn thuê đất, UBND tỉnh đã có công văn cho chúng tôi được tiếp tục thuê đất và chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT lại không thống nhất giải quyết thủ tục cho DN theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh khiến các DN hiện nay lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, không có nguyên liệu sản xuất, hoạt động cầm chừng.

Xây trụ sở, hơn 12 năm chưa trả hết tiền!

DN Vận tải Thành Công kể khổ: Chúng tôi được tỉnh cho phép đầu tư xây bến xe khách huyện Bù Đăng theo tiêu chuẩn loại 3 với tổng vốn đầu tư là 25 tỉ đồng. Các hạng mục theo quy chuẩn bến xe loại 3, trong đó có cây xăng loại 1 với chín trụ bơm. Khi công ty tiến hành xây dựng dự án được 90% thì ngày 20-3, Sở GTVT có Công văn số 157 yêu cầu công ty ngừng xây dựng. Tới ngày 1-4, Sở GTVT có công văn báo UBND tỉnh, chỉ cho trạm xăng dầu kinh doanh trong nội bộ bến xe, không được kinh doanh ra ngoài thị trường gây tổn thất lớn cho công ty” - đại diện DN Thành Công bức xúc.

Nhiều người tham dự buổi đối thoại bất ngờ với thông tin của ông Trần Hữu Loan - Giám đốc Công ty Xây dựng Đồng Phú: “Công ty tôi nhận thi công công trình nhà làm việc của Huyện ủy Đồng Phú từ năm 2001 nhưng mãi đến năm 2012 mới quyết toán nhưng đến giờ huyện vẫn chưa thanh toán được. DN nào có thể tồn tại được với lãi suất ngân hàng ngần ấy năm?”. Theo ông Loan, việc thanh toán chậm do thủ tục chồng chéo tại kho bạc và cán bộ quản lý kho bạc đi công tác, đi học lại không bố trí người thay thế nên không ai nhận chứng từ quyết toán, DN phải chờ.

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nói: “Sẽ đề nghị các sở, ngành có liên quan tiếp thu các ý kiến của DN để tìm giải pháp, xem xét tháo gỡ ngay”. Khác với lần đối thoại ngày 24-5, ông Tòng không xin lỗi các DN mà nói: “Mong các DN chia sẻ, hết sức thông cảm, tỉnh đang tìm giải pháp để tháo gỡ cho các DN”.

Về vụ tố cáo cảnh sát môi trường tỉnh điều tra Công ty Chăn nuôi tỉnh Bình Phước kéo dài gây thiệt hại, ảnh hưởng uy tín của DN, tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước, thông tin: “Đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy phía công ty chăn nuôi có dấu hiệu trốn thuế”. Sở TN&MT cũng cho biết phía công ty sử dụng đất đúng mục đích. Trả lời về việc công an có lạm quyền hay không, ông Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nói: “Vụ việc của công ty này là vi phạm về môi trường, tỉnh đang xem xét để xử lý. Việc công an có lạm quyền hay không, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ. Tôi xin phép không trả lời ở đây vì sự việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng”. ___________________________________ DN có sống thì mới ổn định tình hình kinh tế trong tỉnh. Mọi cuộc thanh tra, kiểm tra, điều tra cũng cần phải giải quyết đúng theo luật. Lãnh đạo cứ nói là thông tin này của DN tỉnh đang cho xác minh, đang nắm… Nói như vậy vẫn chưa sâu sát. TS CAO SĨ KIÊM - ĐBQH,

ủy viênỦy ban Kinh tế của Quốc hội,

Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Việt Nam Tôi đề nghị các hội, hiệp hội cần được tạo điều kiện để tham gia vào các chính sách của tỉnh để có những phản biện tích cực vào chính sách nhằm hạn chế những vướng mắc, khó khăn. Ông LÊ NGỌC LIÊM - Phó Giám đốc phòng Thương mại

Công nghiệp Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC