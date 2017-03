Bình Thuận cho khai thác trở lại một số hải sản quý

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục thực hiện việc cấm đặt bẫy khai thác tôm hùm con trên toàn vùng biển đến tháng Chín năm nay.



Bình Thuận là nơi tập trung các loại hải đặc sản nhuyễn thể 2 mảnh vỏ có giá trị cao như sò điệp, sò lông, bàn mai, dòm nâu… Nguồn lợi tự nhiên này từ lâu được coi là nguồn thu nhập chính của lao động vùng biển Bình Thuận. Tuy nhiên, do việc khai thác hải sản non diễn ra tại một số nơi trong tỉnh đã làm tận diệt nguồn lợi hải đặc sản. Do đó, thời gian qua, tỉnh đã tạm cấm tất cả các hoạt động lặn khai thác hải đặc sản trên vùng biển của tỉnh.



Sau thời gian tạm ngưng khai thác để tái tạo nguồn lợi hải sản, đến nay tỉnh đã cho phép nghề lặn hoạt động khai thác các loài hải sản trên toàn vùng biển Bình Thuận. Tuy nhiên, để tham gia các hoạt động khai thác hải sản, chủ tàu cá phải được Chi cục Thủy sản cấp giấy phép hành nghề lặn và chấp hành đầy đủ các điều kiện quy định về nghề lặn.



Tỉnh cũng nghiêm cấm lặn bắt các loài hải đặc sản có kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu được phép khai thác theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như sò điệp chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 60mm; dòm nâu 120mm; bàn mai 150mm; nghêu lụa chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 55mm...



Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận giao Chi cục Thủy sản phổ biến quy định để ngư dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác các loài hải đặc sản biết thực hiện.



Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển kiểm tra chặt chẽ việc khai thác, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.





Theo Nguyễn Thanh (TTXVN)