Bỏ ra cả chục tỉ đồng mua bình gas... không biết để làm gì?

Người mua gas chịu thiệt Để đáp ứng Nghị định 19 về kinh doanh khí, các DN sẽ phải mua thêm hàng chục ngàn vỏ bình gas, tốn thêm hàng chục tỉ đồng. Sau đó phải thuê một cái kho và người trông coi để chứa số bình đó, vì nhu cầu của thị trường không sử dụng hết. Toàn bộ chi phí này sẽ phải được DN chuyển vào giá bán gas, đổ lên đầu người dân. Có ý kiến cho rằng thị trường hiện nay có quá nhiều DN, gây cạnh tranh không lành mạnh, mất an toàn nên phải giảm bớt, gom số đầu mối lại. Có quan chức còn lấy ví dụ thị trường Thái Lan chỉ có năm nhà cung cấp, quy mô lớn, kinh doanh chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng tốt, trong khi Việt Nam có đến vài chục DN. Nhưng tôi cho rằng lập luận như vậy là chưa thật sự thuyết phục. Đơn cử việc Thái Lan có năm DN là do kết quả của quá trình cạnh tranh, người tiêu dùng quyết định việc ai làm tốt ở lại, ai làm kém ra đi chứ không phải là do chính phủ Thái Lan bắt ép DN lớn ở lại, DN nhỏ ra đi. Do vậy, tôi cho rằng cơ quan chức năng cần lắng nghe tiếng kêu của các DN ngành gas để có sự điều chỉnh. Ông NGUYỄN MINH ĐỨC, Ban Pháp chế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về Nghị định 19, một lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương cho biết việc quy định điều kiện vỏ bình và bồn chứa là để các DN có điều kiện phát triển, tham gia vào thị trường gas. Từ đó tạo ra sự cạnh tranh về giá cả, đem lại quyền lợi cho người tiêu dùng. “Đã là thị trường thì mọi DN đều bình đẳng, không thể nghiêng về bất cứ DN nào. DN đừng nghĩ đến sẽ có cơ chế đặc thù nào đến với họ, xu thế phát triển là phải theo hướng hình thành những DN lớn đủ năng lực cạnh tranh” - vị này nói. TRÀ PHƯƠNG