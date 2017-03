Bộ Tài chính công bố quy trình về dán tem rượu nội

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước vừa được Bộ Tài chính công bố.



Cụ thể hơn, theo Bộ Tài chính, bên cạnh việc dán tem cho các loại rượu nhập ngoại đã được thực hiện trước đó thì từ năm sau, những loại rượu sản xuất trong nước cũng phải thực hiện quy định này.



Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ là đơn vị thực hiện việc in, phát hành tem cho rượu sản xuất trong nước và cấp cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.



Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế sau đó sẽ có trách nhiệm cấp tem rượu sản xuất trong nước có thu tiền cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép sản xuất rượu.



Dự thảo cũng nêu rõ, tem phải được dán tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.



Bộ Tài chính cho hay sẽ có 2 loại tem được áp dụng cho rượu sản xuất trong nước, bao gồm tem cho rượu có nồng độ cồn < 20 độ C và rượu có nồng độ cồn ≥ 20 độ C.



Với những sản phẩm rượu trong nước trước thời điểm năm 2014, Bộ Tài chính quy định các tổ chức, cá nhân kinh doanh sẽ phải kiểm kê, lập bảng với những loại rượu còn tồn đến trước ngày 1/12/2013.



Về thời gian kê khai, các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nộp tờ khai trên từ 15/11 đến 30/11 để hoàn tất việc kiểm kê.



Ngành thuế sau đó sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý thị trường trên địa bàn kiểm tra tờ khai với hàng hóa thực tế còn tồn và thực hiện việc dán tem.





Theo Xuân Dũng (Vietnam+)