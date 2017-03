Bộ Tài chính siết quy định hóa đơn tự in

Cụ thể, doanh nghiệp (DN) mới thành lập và hoạt động trong các ngành thương mại dịch vụ (trừ các siêu thị, trung tâm thương mại) mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời hạn một năm từ khi thành lập. Sau đó, căn cứ vào tình hình sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế của DN, cơ quan thuế sẽ có văn bản chấp thuận việc DN chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng. Tổ chức kinh doanh đang thuộc đối tượng đặt in, tự in hóa đơn có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ hai lần trở lên trong vòng một năm thì chuyển sang đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế. Đối với DN đang đặt in, tự in hóa đơn để sử dụng, nếu có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc gian lận trốn thuế và bị cơ quan thuế xử phạt thì không được sử dụng hóa đơn tự in, tự đặt in kể từ ngày quyết định xử phạt. Trường hợp này sẽ chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Theo Bộ Tài chính, một số đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng lập nhiều DN “ma”, không kinh doanh nhưng tự tạo hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng...

TRÀ PHƯƠNG