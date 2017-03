Bò Úc loạn giá

Ngoài bò Úc nhập nguyên con, còn có nguồn thịt bò tươi về bằng máy bay, bò đông lạnh khiến giá bán lẻ bò Úc chênh lệch rất lớn tại các điểm bán làm người tiêu dùng hoa mắt.

Ông Lưu Sơn Thủy - Giám đốc DNTN Thủy Hà, cổ đông Công ty CP Kết Phát Thịnh (tỉnh Long An), một trong 2 công ty đầu mối khu vực phía Nam nhập khẩu trực tiếp bò thịt nguyên con từ Úc - cho biết vừa nhập khẩu 10.000 bò Úc vào đầu tháng 4. Với nhu cầu thị trường hiện nay, mỗi tháng, công ty phải nhập khoảng 15.000 con mới đáp ứng đủ.

“Với 300 con bò/ngày, không nhà hàng nào “ăn” cho hết nên bò Úc đã ra đến chợ lẻ, giá cao hơn bò địa phương từ 10.000 -15.000 đồng/kg” - ông Thủy cho biết.

Trước đó, bò Úc sống được giết mổ tại Việt Nam đã phủ khắp siêu thị, cửa hàng tiện lợi và tiếp tục trụ vững tại đây.

Thịt bò được bày bán tại chợ Phạm Văn Hai, TP HCM Ảnh: Hồng Thúy

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, bò Úc xuất khẩu sang Việt Nam từ năm 2012-2013 là 66.951 con. Dự báo, trong năm nay, Việt Nam có khả năng nhập khẩu 150.000 con, thậm chí cao hơn.

Giá cả nhảy múa

Do nguồn hàng dồi dào nên gần đây tại TP HCM xuất hiện nhiều đại lý chuyên bán thịt bò Úc tươi kèm nội tạng để hút khách và cũng chứng tỏ là có mổ bò thật. Các đại lý đều giới thiệu là bò Úc giết mổ tại Việt Nam và là hàng tươi sống nên muốn có hàng ngon phải đặt trước 1 ngày chứ không lấy hàng nhiều về trữ sẵn.

Tại website bosach..., dù người trực đường dây nóng giới thiệu có cổ phần trong công ty nhập bò trực tiếp, sở hữu lò mổ, trang trại nuôi nhốt và cam kết giao thịt sỉ rẻ hơn chợ đầu mối nhưng niêm yết giá bán lẻ cao chót vót: phi lê 499.000 đồng/kg, thăn 349.000 đồng/kg, đùi 299.000 đồng/kg.

Trong khi giá tại cửa hàng H.A chuyên bán bò Úc trên đường D1 (quận Bình Thạnh), phi lê 299.000 đồng/kg (chênh lệch 67%), thăn 287.000 đồng/kg và 237.000 đồng/kg tùy loại (chênh lệch từ 22% đến 26%), chỉ nhích một chút so với giá bán ở chợ lẻ nhưng rẻ hơn cả thịt bò nội tại siêu thị. Như tại Lotte Mart (quận 7) hiện chỉ bán bò nội, phi lê 320.000 đồng/kg, thăn 290.000 đồng/kg và đùi 240.000 đồng.

Ngoài ra, còn có bò Úc đông lạnh nguyên trạng (chưa rã đông) bán từ 350.000-500.000 đồng/kg nên để bán được hàng, nhiều nhân viên không ngại “dìm hàng” cho rằng bò Úc giết mổ tại Việt Nam thì chất lượng không còn 100% Úc nữa (?).

Giải thích về sự lệch giá quá lớn giữa các điểm bán, nhiều đầu mối lớn kinh doanh thịt bò cho biết do chi phí khác nhau (mặt bằng, nhân công, bảo quản,...) nên giá thành khác nhau. Nhưng còn một lý do khác mà chỉ những người sành sỏi trong ngành mới nắm được là do chất lượng khác nhau.

Trưởng bộ phận thu mua của một hệ thống bán lẻ dự định kinh doanh thịt bò Úc cho biết được nhà cung cấp chào hàng với mức giá rất cách biệt, chứng tỏ có bò loại 1, loại 2. Cũng như giống bò vàng nội địa, nếu giết thịt khi 20 tháng tuổi (bò tơ) thì thịt rất mềm, ngọt, ngon; còn khi nuôi thêm để có nhiều thịt thì chất lượng xuống hoặc bò thải loại (sau nhiều năm cày kéo hết sức) thì thịt dai, dở là đương nhiên.

“Giống, thức ăn, xuất xứ cũng ảnh hưởng chất lượng thịt bò; giống như nước ta phân loại gà ta, gà tam hoàng, gà công nghiệp vậy!” - ông này ví von.

Đó cũng là lý do tại sao trên thị trường có loại thịt bò Úc giá bán đến 750.000 đồng/kg (giết mổ tại Úc đưa bằng máy bay về Việt Nam) vẫn có nhiều người mua. Vì thế, với những khách hàng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ còn cách mua ăn thử thì mới biết có đúng “tiền nào của nấy” hay không!

Nhập cả bò già! Theo ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, bò Úc ngon nhất khi giết thịt ở độ tuổi từ 24-30 tháng nhưng Việt Nam nhập bò Úc ở độ tuổi từ 30-96 tháng (8 năm tuổi). Bò hơi nội địa có giá từ 65.000-75.000 đồng/kg trong khi bò Úc nhập về tính cả phí, thuế, lãi ngân hàng, lợi nhuận,... giá trung bình cũng tương đương nên giá bán lẻ bằng bò nội là không có gì bất thường. Thận trọng hàng thùng Theo một số người am hiểu thị trường thì ở chợ còn xuất hiện bò “tươi” có nguồn gốc từ trâu, bò đông lạnh nhập khẩu (thường gọi là hàng thùng) cấp thấp rã đông nhưng vẫn có thể đánh lừa được người tiêu dùng. Đặc điểm của loại thịt này chất lượng thấp, mềm, nhão chứ không khô, dẻo như bò tươi. Hằng năm đều có một lượng đáng kể trâu đông lạnh được nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng thực tế thị trường không thấy bán mặt hàng này với đúng tên gọi vì đa phần được bán ra với “mác” thịt bò. Giám đốc một công ty thực phẩm cho biết ông vừa từ chối lời mời mua một lô thịt bò đông lạnh 500 tấn gần hết hạn và dự báo lô hàng này rất khó tiêu thụ. Vì thế, không loại trừ khả năng doanh nghiệp sẽ tìm cách bán lẻ ra thị trường bằng mọi giá.

Theo Ngọc Ánh (NLĐ)