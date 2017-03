Bỗng dưng mất cả trăm triệu đồng vì… tin đối tác

Để không sập bẫy Trong quá trình làm ăn với đối tác, các DN nên chú ý đến vấn đề sổ sách, chứng từ; hợp đồng đầy đủ, rõ ràng. Tốt nhất là nên thanh toán qua ngân hàng, ngay cả với hợp đồng giá trị dưới 20 triệu đồng. Song song đó DN cũng phải thường xuyên kiểm tra địa điểm đối tác, đến tận nơi để xem văn phòng của họ hoạt động ra sao. Đặc biệt chú ý kiểm tra hóa đơn đó phát hành hay chưa. Vì đã có trường hợp DN rất lớn in 10.000 hóa đơn nhưng chỉ phát hành 5.000 hóa đơn. Số hóa đơn DN không thông báo phát hành vẫn được giao cho khách hàng, nếu DN nào sử dụng hóa đơn này thì bị coi là sử dụng hóa đơn bất hợp lệ. Luật sư TRẦN XOA, Công ty Luật Minh Đăng Quang Bị thiệt thòi Ông Nguyễn Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, cho hay có trường hợp DN làm ăn chân chính nhưng bị phạt do nhận hóa đơn không hợp lệ từ công ty bỏ trốn. Bởi thực tế giá trị hóa đơn trong trường hợp này chỉ 2 triệu đồng, tiền thuế chỉ hơn 200.000 đồng thì chắc chắn DN làm ăn đàng hoàng không có lý do gì để làm bậy với mục đích trốn mức thuế quá ít như vậy. Song căn cứ trên quy định về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, DN này vẫn phải bị phạt và chịu thiệt thòi.