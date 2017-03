Bỗng dưng mất nửa tỉ đồng: Đừng vội đổ lỗi cho khách hàng

Chưa biết ai đúng Ngay sau khi sự việc xảy ra, Vietcombank cho rằng khách hàng mất tiền do đã truy cập vào trang web giả mạo và bị mất mật khẩu tài khoản. Hiểu một cách nôm na thì việc mất tiền là do khách hàng. Phía chị Hương thì cho biết đang rất lo lắng vì không hiểu tại sao tiền bị mất tiền khi chị không hề nhận được tin nhắn chứa mã OTP từ Vietcombank để xác thực giao dịch khi đối tượng lừa đảo tiến hành giao dịch. Trước khi chưa có kết luận từ phía cơ quan điều tra thì không nên đẩy hoàn toàn trách nhiệm cho người tiêu dùng. Cách xử lý khủng hoảng truyền thông như vậy không những không dập tắt được khủng hoảng mà còn khơi thêm nỗi hoang mang cho khách hàng. Ông VÕ ĐỖ THẮNG, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quản trị mạng và An ninh mạng quốc tế