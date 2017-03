Bột ngọt nhái tung hoành cuối năm

Càng những ngày cuối năm, không khí mua bán tại chợ Đồng Xuân càng tấp nập, nhộn nhịp. Từ các huyện ngoại thành Hà Nội, nhiều tiểu thương tranh thủ đi lấy hàng Tết sớm. Khách mua những loại bột ngọt nhái này, chủ yếu là các tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa hoặc những người kinh doanh cơm, phở bình dân.

Theo chị Thanh, bán hàng tạp hóa tại chợ Cầu Diễn, vì giá của các loại bột ngọt giả các thương hiệu lớn như Ajinomoto, Vedan, Miwon… hoặc bột ngọt Trung Quốc đóng trong các bao lớn trọng lượng 25 kg một bao tại chợ Đồng Xuân thường rẻ hơn hàng chính hãng, nên nếu kinh doanh mặt hàng này sẽ lãi hơn nhiều so với buôn hàng chính hãng. "Do đó, năm nào tôi cũng tranh thủ đi lấy hàng sớm một chút, để được giá rẻ hơn so với những ngày giáp Tết", chị nói.

Giá rẻ là một trong những yếu tố hàng đầu khiến loại bột ngọt nhái bán chạy. Tại một ki-ốt trên chợ Đồng Xuân, giá bột ngọt được phân ra 3 mức lần lượt là 970.000 đồng, 880.000 đồng và 840.000 đồng một bao 25 kg, rẻ hơn bột ngọt chính hãng khoảng 10-15%. Chủ cửa hàng cũng quảng cáo đây là bột ngọt… nhập khẩu. "Nếu mua số lượng nhiều sẽ có người chở đến tận nơi, còn ít thì phải tự chở. Không được xem hàng trước và không bớt một xu, đấy là nguyên tắc", người đàn ông bán hàng tại ki-ốt này nói.

Bột ngọt đóng túi nylon không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ mài ra thấy toàn bột vụn mua tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Trần Đan

Theo quảng cáo, đây là bột ngọt nhập khẩu từ Indonesia, cánh đều, ngọt, không hao mà các quán cơm bình dân, quán phở vẫn hay dùng để chế biến món ăn. Cũng theo lời anh này, từ khoảng một tuần nay, doanh thu từ bán bột ngọt cũng tăng lên đáng kể do cuối năm là thời điểm nhiều tiểu thương đến lấy hàng về bán. Anh cũng tiết lộ, chỉ khoảng 2 tuần nữa, các mối hàng sẽ ồ ạt đến lấy do đó đã bắt đầu nhập hàng với số lượng nhiều từ khoảng gần 1 tuần trở lại đây.

Từ chợ đầu mối Đồng Xuân, bột ngọt nhái len lỏi vào các cửa hàng nội ngoại thành. Tại một ki-ốt trên phố Hàng Giầy, bột ngọt trọng lượng 200 gam của bất cứ thương hiệu nào, dù là của Ajinomoto, Vedan hay Orsan đều được bán đồng giá 10.000 đồng một gói. Thậm chí, tại đây còn xuất hiện loại bột ngọt nhãn Ajinomoto được nén trong túi hình tuýp hút chân không, kiểu như túi đựng sốt Mayonnaise LISA. Bột ngọt Vedan 1 kg tại các ki-ốt này được bán phổ biến với giá khá rẻ, chỉ từ 36.000 đến 38.000 đồng một kg. Các loại bột ngọt không nhãn mác, đóng trong túi nylon buộc dây thun theo trọng lượng 500 gam, 1 kg được bán phổ biến với giá khoảng 30.000 đồng một kg.

Trong khi đó, đại diện công ty Ajinomoto Việt Nam có trụ sở tại Đồng Nai cho biết, các sản phẩm bột ngọt của Ajinomoto thường có quy cách đóng gói theo nhu cầu của khách hàng, dưới dạng 1 kg, 454 gam, 400 gam, 200 gam, 100 gam, 50 gam. Ajinomoto chưa từng có bao bột ngọt 25 kg hay kiểu đóng gói như kiểu tuýp hút chân không.

Theo nhiều tiểu thương có kinh nghiệm, bột ngọt tại chợ Đồng Xuân rất hiếm khi có hàng xịn. Ảnh: Trần Đan

Chị Hạnh, kinh doanh đồ khô, hàng tạp hóa tại chợ Thái Hà cho hay, hiện nay trên thị trường có nhiều loại bột ngọt giả các thương hiệu nổi tiếng mà nếu không tinh, nhiều người sẽ bị đánh lừa. Theo chị, rất có thể những loại bột ngọt được quảng cáo là hàng "nhập khẩu" là bột ngọt Trung Quốc. "Loại này cánh to, đẹp và ngọt, nhưng không phải vị ngọt tự nhiên như bột ngọt xịn, mà ngọt khé vì toàn hóa chất. Còn loại bột ngọt vụn hay đóng trong các túi nhỏ, là hàng được sàng từ loại bột ngọt Trung Quốc mà ra”", chị Hạnh tiết lộ.

Theo chị Hạnh, tại Hà Nội bây giờ, chợ Đồng Xuân vẫn là nơi bán bột ngọt giả với số lượng nhiều và công khai nhất. Đây là chợ đầu mối chuyên cung cấp những mặt hàng thực phẩm, hàng khô, quần áo... cho khoảng 90% các tiệm tạp hóa, cửa hàng buôn bán nhỏ, lẻ tại Hà Nội và các huyện ngoại thành. Những loại hàng này chủ yếu phục vụ đối tượng là người dân ngoại thành, người thu nhập thấp hiếm khi vào siêu thị như công nhân, sinh viên. Chủ ki-ốt ở chợ Đồng Xuân nắm rất rõ tâm lý khách mua thích hàng rẻ để buôn bán kiếm lãi, nên ra sức nhập các loại hàng kém chất lượng về bán mà không cần biết nguồn gốc, xuất xứ như thế nào.

Các loại bột ngọt đóng gói nhỏ khoảng vài trăm gam, bán theo dây, theo chị Hạnh, có thể là hàng thật, nhưng cũng nhiều khi là hàng do các tiểu thương tự sang chiết, đóng gói. Để phân biệt hàng thật, hàng nhái, chị Hạnh tiết lộ bí kíp xem bao bì: Nếu bao bì có viền nhẵn nhụi, chữ rõ nét, logo thương hiệu nhìn rõ, ghi rõ địa chỉ công ty sản xuất và không bị nhăn nhúm hay mờ thì sẽ là hàng thật, ngược lại là hàng giả.

Theo Tuệ Minh (VNE)