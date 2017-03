Bùng nổ truyền hình theo yêu cầu giá rẻ

Mới đây, truyền hình OneTV của Công ty cổ phần viễn thông FPT tung ra dịch vụ phim HBO theo yêu cầu. Theo đó, khán giả có thể xem tất cả các phim trong tháng trên kênh HBO bất cứ lúc nào, thay vì theo lịch chiếu bình thường.



Đại diện của OneTV cho biết, mỗi tháng luôn có 40 phim mới để khách hàng lựa chọn, 5-10 sản phẩm được thay đổi từng tuần tùy theo sức hấp dẫn. Tập trung chuyên biệt vào kênh HBO, đơn vị truyền hình này đưa ra mức phí trọn gói siêu tiết kiệm với 40.000 đồng mỗi tháng.







Truyền hình theo yêu cầu dần trở thành xu hướng thưởng thức mới. Ảnh minh họa.

Luôn bận rộn với công việc, anh Nguyễn Hoài Nam, phụ trách kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội, thường xuyên bỏ lỡ những bộ phim kịch tính trên HBO. Đầu tư lắp đặt truyền hình theo yêu cầu song anh cũng chỉ thường bật kênh phim này mỗi khi có thời gian xem Tivi."Tin tức thì mình cập nhật trên báo cả ngày rồi, tối muộn về nhà chỉ muốn xem phim cho thư giãn. Gói truyền hình tôi đang dùng cũng không hề đắt, nhưng nhu cầu của mình chỉ cần xem HBO thì đăng ký dịch vụ mới này thấy hợp lý hơn", anh Nam nói. Theo đó, khán giả này cho rằng, việc "chuyên môn hóa" của các chương trình trả tiền giúp người tiêu dùng tiết kiệm và có nhiều sự lựa chọn.Ông Trang Lan Anh Phương, đại diện của One TV cho biết, chỉ trong vài ngày đầu ra mắt đã có gần 500 thuê bao. "Trên nền tảng thành công của những dịch vụ One TV, chúng tôi tiến xa hơn đến việc chuyên môn hóa các kênh để đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của người tiêu dùng. Cước phí theo đó cũng tiết kiệm hơn, chỉ với 40.000 đồng trọn gói cả tháng, không giới hạn số lần sử dụng", ông Phương cho biết.Trước đó, sự ra đời dịch vụ truyền hình theo yêu cầu của hàng loạt doanh nghiệp viễn thông đã làm nóng thị trường, tạo ra một xu hướng xem Tivi mới cho khán giả. Tiên phong thử nghiệm công nghệ IPTV - công nghệ truyền hình qua nghi thức Internet - từ năm 2006, đến tháng 9/2011, FPT Telecom chính thức tung ra OneTV với các gói Basic, Free, Premium, Plus... Đến nay, OneTV đã có 75 kênh với nhiều dịch vụ như xem lại, phim theo yêu cầu, tiếng Anh cho bé, đọc báo, chứng khoán, dịch vụ thông tin... với khoảng 30.000 thuê bao.Tiếp đó, VNPT cho ra mắt truyền hình theo yêu cầu mang tên MyTV với băng thông Internet được nâng cao. Điều đó tạo điều kiện cho dịch vụ này bùng nổ tại Việt Nam. Nhảy vào cuộc chơi, VTC Digicom xây dựng 60 kênh chương trình và triển khai kho dữ liệu với hàng nghìn bộ phim có thuyết minh phụ đề tiếng Việt, video ca nhạc...Truyền hình theo yêu cầu là một trong các tính năng chính của công nghệ qua nghi thức Internet. Đây là điểm khác biệt nhất so với truyền hình trả tiền như cáp, kỹ thuật số hay vệ tinh. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông được đánh giá là có nhiều lợi thế hơn. Với dịch vụ này, người tiêu dùng chuyển từ bị động sang chủ động khi xem truyền hình. Cụ thể, khán giả có thể tự chọn, xem lại, tạm dừng, tua chương trình ở bất kỳ khoảng thời gian nào mà không phải thụ động ngồi chờ một lịch phát sóng có sẵn.Trên thực tế, dịch vụ truyền hình theo yêu cầu đang được cạnh tranh mạnh với giá khá rẻ, từ 40.000 đồng đến 80.000 mỗi tháng. Mức phí trên ngang với những gói truyền hình trả tiền thông thường như cáp, vệ tinh... Song, để sử dụng, người tiêu dùng cần lắp đặt đường truyền Internet của doanh nghiệp cung cấp và bộ giải mã Set-top-box.Một chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình theo yêu cầu cho rằng, dịch vụ này ra đời cách đây không lâu đã mở ra hướng thưởng thức, tiếp nhận chủ động cho khán giả. Điều này đặc biệt có ý nghĩa hơn khi người tiêu dùng ngày càng có rất ít thời gian để xem Tivi. Việc tiếp tục chuyển mình sang các gói chuyên dụng với kênh đặc thù được xem là đáp ứng sát hơn nhu cầu của người sử dụng với chi phí tiết kiệm, mở ra một cuộc đua, cạnh tranh mới.