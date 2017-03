“Bước ba bước” đến Sài Gòn

Đêm 23 rạng sáng 24.6, hàng chục container lạnh tấp nập trút nông sản Trung Quốc xuống chợ đầu mối Tam Bình – Thủ Đức, TP.HCM.









Chợ nông sản Trung Quốc ở Sài Gòn

2.000 cây số và một cú điện thoại

Mười giờ đêm, khu A, nơi chuyên kinh doanh mặt hàng trái cây Trung Quốc trước cổng chợ đầu mối nông sản Tam Bình, Thủ Đức bắt đầu sôi động. Từng chiếc xe container lạnh dài ngoằng ì ạch tiến vào trút hàng. Các thùng hàng trái cây đóng hộp xốp lần lượt được công nhân xếp lên xe, đẩy ra khu vực ngay bên cạnh, sau đó được chất đầy lên những chiếc xe tải nhỏ chở đi tiêu thụ.Đêm nay, trái cây Trung Quốc về chợ có hai loại chính là táo, giá khoảng 170.000 đồng/thùng 9kg và lê 230.000 đồng/ thùng 13kg. Chỉ trong vòng nửa giờ, chúng tôi đếm được có năm xe container trái cây giao hàng cho thương lái chợ lẻ ở thành phố và các tỉnh lân cận.Ở khu B – phía cuối chợ là nơi tập kết của các dãy container lạnh chứa rau, củ Trung Quốc. Anh Biển, chủ vựa kinh doanh ở đây nói rằng, trung bình mỗi đêm khu vực này bốc dỡ khoảng mười container, sản lượng 200 tấn khoai tây, cà rốt, gừng, tỏi, hành tây, nấm kim chi, bông cải Trung Quốc.Đi sâu vào phía trong chợ, chúng tôi ghi nhận đa số các sạp đều có bán nông sản Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu như ở vựa cấp một, rau củ quả còn đóng bao xốp, dán nhãn tiếng Hoa, thì đến các sạp sỉ chỉ đựng trong thúng, giỏ, để lẫn lộn rất khó nhận biết. Chị Minh, một tiểu thương cho biết sở dĩ phải bán “độn” thêm gừng, tỏi, hành Trung Quốc vì loại này giá rẻ hơn, tiểu thương chợ lẻ bán chạy nên hỏi mua nhiều.Nói là “độn”, nhưng chúng tôi thử đếm sạp chị Minh đến 5/7 mặt hàng là của hàng Trung Quốc. Kiểm tra thêm nhiều sạp khác thì số lượng mặt hàng Trung Quốc cũng chiếm 40 – 60%.Theo tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng rau củ quả năm tháng đầu năm đạt 99 triệu USD, tăng khoảng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hàng Trung Quốc chiếm trên 40%. Gần đây nông sản Trung Quốc còn đi đường biển. Từ đầu năm 2010 đến nay có khoảng 7.200 tấn cà rốt, 10.042 tấn khoai tây, gần 1.000 tấn hành, 1.043 tấn tỏi… thông quan tại cửa khẩu Cát Lái, TP.HCM.Một chủ hàng ở cửa khẩu Lào Cai là Phạm Văn Tuấn nói mình là đầu mối phân phối gần như toàn bộ sản lượng khoai tây, bông cải trắng cho các chợ đầu mối ở TP.HCM. Anh Tuấn cho biết, những chủ hàng như anh ở cửa khẩu mua hàng trực tiếp của các thương nhân Trung Quốc. Anh nói: “Chỉ cần bốc điện thoại là thương nhân Trung Quốc chở hàng đến tận kho giao”.Anh Biển, chủ vựa chuyên bán rau củ ở chợ Tam Bình cũng cho biết, nông sản Trung Quốc từ khi qua cửa khẩu chỉ qua tối đa ba tầng nấc: bắt đầu bằng nhà nhập khẩu, vận chuyển về chợ đầu mối bán cho vựa, sau đó bỏ lại cho tiểu thương về bán cho người tiêu dùng. “Đường đi ngắn, ít trung gian nên nếu thị trường có biến động là người bán có thể điều chỉnh sản lượng, giá cả ngay trong ngày được”, anh Biển khẳng định.Nông sản Trung Quốc nhập chính ngạch được trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2 (cục Bảo vệ thực vật) kiểm tra tiêu chuẩn an toàn dịch hại như nấm bệnh, côn trùng… chưa quan tâm đến các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn. Và với mạng lưới phân phối như kể trên, dễ hiểu vì sao đi bất kỳ chợ, điểm bán trái cây nào, cũng gặp nông sản Trung Quốc.Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, phó giám đốc chợ Tam Bình nhận xét, tuy từng “mang tiếng” về chất lượng, nhưng sản lượng rau củ quả, trái cây Trung Quốc về chợ luôn ổn định, khoảng 200 tấn/ngày. Còn trái cây Trung Quốc thường chiếm 20 – 30% trong số 1.700 tấn trái cây về chợ mỗi ngày.