Buôn sim VIP, dính bẫy lừa

Gần 5 năm bán sim đẹp tại Hà Nội, anh Nguyễn Đức Thành chia sẻ, không phải lúc nào "người mua cũng thua kẻ bán" như nhiều người nghĩ. Chuyện là lần đó anh Thành được một vị khách tại Vĩnh Phúc đặt mua chiếc sim tam hoa 8. Sau một hồi thương lượng, cả 2 quyết định chuyển nhượng với giá gần 3 triệu đồng.







Không ít dân kinh doanh sim đẹp cũng bị dính quả lừa. Ảnh minh họa.

Với lý do công việc quá bận rộn, không có thời gian lên Hà Nội, vị khách này yêu cầu anh Thành sang tên chính chủ trước rồi sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Anh Thành tỏ ý nghi ngờ và từ chối giao dịch thì người mua nói là có em rể làm bên công an tỉnh Vĩnh Phúc nên cứ yên tâm."Thú thực là mình cũng có biết ông công an đó, khi anh ta đưa số điện thoại để mình đối chiếu thì thấy đúng thật nên cũng không nghi ngờ gì mà sang tên trước cho khách", anh Thành kể. Sau đó, anh Thành chờ mãi mà vẫn không thấy tiền chuyển vào tài khoản, gọi điện cho người mua thì điện thoại báo: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".Lên diễn đàn Sim số đẹp nhờ anh em, bạn bè tư vấn, anh Thành mới biết không ít thành viên cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Điều đáng nói là, chiêu thức lừa này lại do cùng một người thực hiện. Nhiều người còn truy ra cả địa chỉ nhà của người này tại Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. "Thay tên xong cũng chẳng có bằng chứng nên không kiện cáo được, nhưng em post thông tin và sự việc lên đây để anh em cảnh giác, tránh trường hợp bị lừa", thành viên simdep68 comment sau khi chia sẻ câu chuyện của mình.Anh Dương, người buôn sim gạo cội ở Bắc Giang nhớ lại câu chuyện cách đây 5 tháng. Lần ấy, anh chào bán trên diễn đàn một chiếc sim tứ quý 8. Sau 3 ngày đăng tin, một người đàn ông tự xưng tên là Quang, nhà ở Khâm Thiên Hà Nội nằng nặc đề nghị anh bán dải số này với giá 25 triệu đồng. Sau một hồi thương lượng, anh Dương chấp nhận bán với giá 26 triệu đồng, thấp hơn mức anh chào bán 5 triệu đồng.Quang hẹn anh Dương mang sim về Hà Nội và giao hàng tại một quán cafe phố Trung Tự. Hôm sau, anh Dương mang sim lên Hà Thành và ngồi chờ ở chỗ hẹn gần nửa buổi sáng vẫn chưa giao được hàng. Quang khi lấy lý do bận họp, lúc lại nói có việc gia đình cần đi gấp và hẹn ngày hôm sau quay lại lấy.Nghĩ rằng đằng nào cũng mất một ngày, anh Dương đành về nhà người quen ở trọ qua đêm. Hôm sau, anh liên lạc với người mua thì số điện thoại ở chế độ khi thì báo "Thuê bao không tồn tại" lúc lại "Tắt máy hoặc không liên lạc được". Lúc này, anh Dương mới biết mình dính vào trò đùa quái ác của ai đó nên ngậm ngùi ra về."Điều tệ hại là, trưa hôm ấy, khi tôi vừa vẫy tay sang đường thì một chiếc xe máy lao tới... Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, gẫy chân phải. Ví cũng mất, sim đẹp cũng không cánh mà bay. Đúng là tai hại", anh Dương nhớ lại.Cuối tháng 11 vừa qua, anh Phúc - người chuyên buôn sim số đẹp trên mạng cũng dính một vụ lừa tương tự. Hôm đó, theo lời hẹn, anh Phúc đi 60 cây số về Hưng Yên giao sim. Nhưng anh chờ hơn 2 giờ đồng hồ, gọi gần 50 cuộc điện thoại mà vẫn bặt vô âm tín.Anh Phúc kể, gọi điện thì thuê bao không liên lạc được, anh nghĩ chắc máy điện thoại của khách hết pin hay có sự cố trục trặc gì nên cố ngồi đợi. Nhưng đến 6h30, khi trời xẩm tối mà vẫn không thấy người mua đến chỗ hẹn, anh Phúc đành về Hà Nội. "Đã mất buổi chiều, công sức, xăng xe rồi, ở đó buổi tối, rơi vào bẫy cướp xe nữa thì nguy", anh Phúc chia sẻ.Theo anh, nhiều tình huống rủi ro mà ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm trong làng sim số cũng khó có thể lường trước được. Tuy nhiên, sau mỗi lần gặp sự cố cùng việc thường xuyên theo dõi sự vụ của anh em trong nghề thì mới có thể rút ra được bài học, tránh vấp lại lần sau."Không bao giờ thay sim trước cho khách rồi mới nhận tiền chuyển khoản, trong mọi trường hợp phải giữ sim gốc và không tham lãi lớn mà đi giao sim quá xa, có khi mất cả chì lẫn chài", anh nói.Lãnh đạo một mạng di động cỡ lớn ở Việt Nam chia sẻ thời gian qua, bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng tiếp nhận rất nhiều thư từ phàn nàn liên quan đến chuyện tranh chấp sim số đẹp. Đa phần các vụ xảy ra liên quan đến việc người mua bị lừa. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp rủi ro lại nhắm vào chính người bán.