Cà Mau: Ai in giả 9.200 hóa đơn?

Năm 2008, Chi nhánh Massage Thủy Cung ở Cà Mau, thuộc Công ty TNHH Nhà hàng Nghệ An, xin đăng ký tự in 10.000 hóa đơn mệnh giá 50.000 đồng (vé massage) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ in Trần Ngọc Hy và được Cục Thuế tỉnh Cà Mau chấp thuận. Đến tháng 4-2010, Massage Thủy Cung có tờ trình cho Chi cục Thuế TP Cà Mau, báo mất gần 9.200 vé massage. Bốn tháng sau, Massage Thủy Cung tiếp tục xác định số hóa đơn này chính thức mất. Vì số lượng hóa đơn bị mất lớn (giá trị gần 500 triệu đồng) nên Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã xử phạt 50 triệu đồng vì sai phạm trong quản lý hóa đơn.

Giữa tháng 12-2010, khi chưa nộp phạt thì Massage Thủy Cung thông báo cho Chi cục Thuế TP Cà Mau là đã tìm thấy số vé massage bị mất. Ba tháng sau, kế toán của Massage Thủy Cung mang toàn bộ số vé massage vừa tìm thấy ký nhận từng tờ nộp vào kho ấn chỉ.

Rắc rối phát sinh vì sau đó Chi cục Thuế TP Cà Mau phát hiện số vé massage nộp lại không giống mẫu hóa đơn đã đăng ký phát hành với Chi cục Thuế nên đã xác minh tại nhà in. Kết quả là gần 9.200 vé massage là giả.

Khi có kết quả xác minh, Chi cục Thuế TP Cà Mau cho mời đại diện Massage Thủy Cung đến làm việc. Tuy nhiên, Massage Thủy Cung lại tố cáo ngược là cán bộ Chi cục Thuế TP Cà Mau đã cố ý hãm hại DN. Phía Massage Thủy Cung cho rằng toàn bộ vé massage mà Chi cục Thuế đưa đi xác minh tại nhà in không phải của DN đã nộp trả vào kho ấn chỉ. DN lập luận: Số vé massage trên khi nộp dù kế toán có ký xác nhận trên từng hóa đơn nhưng không được niêm phong (!?).

Chưa ai chịu ai nên Chi cục Thuế TP Cà Mau đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Cà Mau điều tra làm rõ.

Theo ông Phạm Khắc Ghi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau, nhiều DN trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đăng ký tự in hóa đơn. Tuy nhiên, trường hợp tự in hóa đơn giả mới xuất hiện lần đầu trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Cà Mau sẽ xem xét thận trọng và kiên quyết xử lý thật nghiêm người vi phạm.

