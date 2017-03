Cà phê tăng giá, nhà nông vẫn buồn

Giá cà phê trong nước tăng đột biến là do giá cà phê thế giới tăng cao: Tại phiên giao dịch ngày 25-6, giá cà phê trên thị trường London giao kỳ hạn tháng 7 tăng 120 USD/tấn (từ 1.551 lên 1.671 USD/tấn) và giá cà phê giao tháng 9 cũng tăng khoảng 111 USD/tấn (từ 1.580 lên 1.691 USD/tấn) so với cách đây 2 ngày. Trong khi đó, giá cà phê xuất khẩu tại cảng TPHCM cũng đã tăng lên mức 1.591 USD/tấn.



Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, việc cà phê tăng giá đợt này một phần không nhỏ là do sự tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất thu mua tạm trữ cà phê của Chính phủ. Mặc dù giá cà phê tăng cao nhưng người trồng cà phê không được hưởng lợi bao nhiêu do lượng cà phê trong dân hầu như đã cạn kiệt, lượng cà phê còn lại của Việt Nam chủ yếu do các doanh nghiệp xuất khẩu và các đại lý lớn nắm giữ.





Theo C. HOAN ( SGGP)