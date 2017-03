Các doanh nghiệp chưa có ý định xuất khẩu vàng

Giảm theo giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (10/5) lùi về ngưỡng trên 27,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và quanh 27,35 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm khoảng 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần vừa qua. Lúc 10h45 sáng 10/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.197,3 USD/oz, giảm gần 7 USD/oz so với giá đóng cửa phiên trước ở thị trường New York.

Bloomberg nhận định, đà phục hồi của tỷ giá Euro/USD và sự mất giá của vàng trong phiên sáng nay có thể được xem là một bằng chứng cho thấy niềm tin của thị trường vào quyết tâm của EU trong việc ngăn chặn sự leo thang của khủng hoảng tại khu vực.

Nếu quy đổi, giá thế giới hiện chỉ cao hơn giá trong nước khoảng 285.000 đồng/lượng, không tính thuế và phí nhập khẩu vào Việt Nam. Với mức chênh lệch này, các doanh nghiệp kinh doanh vàng Việt Nam chưa thể tính chuyện xuất khẩu vàng miếng vì theo lý giải của ông Trưởng Công Nhơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vng bạc đá quý Sài Gòn thì thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, kho bãi… chắc chắn sẽ cao hơn mức chênh lệch giá và triệt tiêu khoản lợi nhuận mà công ty kỳ vọng thu được qua xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty PNJ cho biết, công ty chỉ tính tới việc xuất khẩu vàng khi giá trong nước thấp hơn giá thế giới ít nhất là 500.000 đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng cho rằng, khi nhận thấy việc xuất vàng mang lại lợi nhuận tốt thì họ sẽ đề xuất Ngân hàng Nhà nước cấp quota xuất khẩu vàng, vì việc này sẽ mang lại nguồn ngoại tệ cho cả doanh nghiệp và Nhà nước.

Hoạt động xuất khẩu vàng trong năm 2009 đã mang lại lợi nhuận sau thuế cho SJC là 329 tỉ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2009 của SJC là 258,3 triệu USD, bằng 217% so với tổng kim ngạch xuất khẩu của năm 2008.

Trong năm 2009 riêng lĩnh vực xuất khẩu đã mang về cho PNJ hơn 3.500 tỉ đồng trong tổng doanh thu hơn 10.200 tỉ đồng và cũng góp phần mang lại lợi nhuận sau thuế đột biến cho PNJ với 220 tỉ đồng, tăng 67% so với năm 2008.

Theo VOV