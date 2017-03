Các sàn giao dịch bất động sản bị thả nổi

Hầu hết các sàn giao dịch BĐS đều do các chủ đầu tư lập ra

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trong tổng số 500 sàn giao dịch bất động sản thì có tới 322 sàn đóng cửa, không có giao dịch. Trong đó, với nhà chung cư, số lượng giao dịch bất động sản qua sàn tính đến hết quý I/2012 chỉ có 37 trường hợp thành công; trong khi giao dịch không qua sàn là 842 trường hợp. Với nhà ở riêng lẻ, biệt thự, liền kề, qua sàn chỉ ghi nhận được 27 giao dịch, trong khi con số không qua sàn là 2.203 trường hợp.Tại TP.HCM, theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến cuối năm 2011, trên địa bàn TP có 356 sàn BĐS đủ điều kiện hoạt động theo quy định, chiếm 50% số lượng sàn giao dịch trên cả nước. Tuy nhiên, các sàn BĐS chỉ phát triển mạnh về số lượng nhưng chất lượng dịch vụ còn thấp. Hiện hoạt động của các sàn đang bị thả nổi, tình trạng giao dịch BĐS không thông qua sàn chiếm đến 50% số lượng giao dịch trên thị trường. Những con số trên đây phần nào cho thấy được sự thất bại của các sàn giao dịch.Theo phân tích của các chuyên gia, giao dịch qua sàn hiệu quả chưa cao là do tính chuyên nghiệp của các sàn còn yếu. Phần lớn các sàn giao dịch do chủ đầu tư tự thành lập để bán sản phẩm của chính mình. Vì vậy tính cạnh tranh thấp, nhu cầu chia sẻ thông tin chưa cao, thêm vào đó là các sàn không xây dựng chiến lược lâu dài.Ông Vũ Xuân Thiện, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện cả nước có hơn 1.000 sàn giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, số lượng giao dịch qua sàn vẫn còn thấp bởi do thói quen. Tại TP.HCM hơn 80% giao dịch bất động sản thông qua các sàn, trong khi đó tại Hà Nội tỷ lệ này còn thấp. Theo ông Thiện, khi người dân giao dịch qua các sàn bất động sản họ được hưởng các chính sách cũng như minh bạch, dần dần giao dịch qua sàn sẽ đi vào nếp.Báo cáo của Sở Xây dựng, giao dịch mua bán bất động sản qua sàn tại Hà Nội hiện nay chưa nhiều. Đa số giao dịch qua sàn là sản phẩm của chủ đầu tư dự án thực hiện. Ở khía cạnh này, các sàn có báo cáo và số liệu tương đối đầy đủ, tuy nhiên giá giao dịch thực tế và giá giao dịch qua sàn khi đối chiếu vẫn có sự chênh lệch giữa giá ký hợp đồng của chủ đầu tư so với giá người mua chấp nhận trả bổ sung cho người bán.