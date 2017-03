Cách 30 ngày mới được điều chỉnh tăng giá xăng

Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore tăng giảm theo giá dầu thô thế giới, giảm trong tuần đầu tháng và tăng lại từ 7/7/2010.



Ngoài tác động tăng của giá dầu thô, giá xăng tăng còn do nhu cầu nhập khẩu của Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc tăng lên.



Giá bình quân nửa đầu tháng 7/2010 của mặt hàng xăng là 79,11 USD/thùng, giảm 0,75USD/thùng (0,94%) so với cùng kỳ tháng 6/2010 nhưng tăng tới 10,74 (15,71%) so với cùng kỳ 7/2009.



Tương tự đối với giá diesel 0,05S là 84,36 USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng (0,35%) so với cùng kỳ tháng 6/2010 nhưng tăng 14,44 USD/thùng (20,65%) so với cùng kỳ tháng 7/2009.



Riêng đối với madút 180cts giá bình quân nửa đầu tháng 7/2010 là 437,09 USD/tấn tăng 1,70 USD/tấn (0,39%) so với cùng kỳ tháng 6/2010 và tăng 44,64 USD/tấn (11,38%) so với cùng kỳ tháng 7/2009.





(Theo Petrolimex)