Cách phân biệt tiền 200.000 đồng giả

Tuy rất giống tiền thật nhưng vẫn có thể nhận biết bằng tay và mắt thường.

Cụ thể, khi soi tiền giả trước ánh sáng, hình bóng chìm chỉ là mô phỏng, không có các chi tiết in tinh xảo, sáng rõ như tiền thật. Hình định vị không khớp khít, không cân đối và tạo thành các khe sáng trắng đều nhau. Mực đổi màu in giả bằng mực nhũ vàng, khi chao nghiêng không đổi từ màu vàng sang xanh lá cây như yếu tố mực đổi màu của tiền thật. Kiểm tra cửa sổ nhỏ không có yếu tố hình ẩn.

Đặc biệt, NHNN lưu ý tiền giả có làm giả nét in nổi bằng cách in thêm các ký tự tương ứng bằng mực không màu tại các vị trí: dòng chữ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, chữ và số mệnh giá (lớn) trên mặt trước; dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, chữ và số mệnh giá trên mặt sau. Khi vuốt nhẹ tại các vị trí này cảm nhận được độ nổi nhưng không nhám, ráp như tiền thật. Ngoài ra, khi soi tiền giả dưới đèn cực tím (UV), các ký tự in bằng mực không màu phát quang rất dễ nhận biết.

Hiện nay các loại tiền polymer giả đều được in trên nền nylon thông thường nên rất dễ bay, giãn hoặc rách, không có độ đàn hồi đặc trưng như polymer. Vì vậy, người tiêu dùng có thể kiểm tra bằng cách kéo, xé nhẹ ở cạnh (mép), nếu là tiền thật rất khó rách, giãn. Nắm gọn trong bàn tay rồi mở tay ra, nếu là tiền thật sẽ đàn hồi về trạng thái ban đầu như trước khi nắm.

Theo ông Lê Quang Huy (quận 11, TP.HCM), người từng hai lần bị thối bằng tiền giả khi giao dịch, cách nhận biết đầu tiên là cầm tờ tiền giả trên tay thấy dày hơn tiền thật. Vuốt dọc tờ tiền sẽ thấy tiền giả trơn, hoa văn và hình Bác Hồ mờ, nổi cộm nhưng rất trơn chứ không nhám và rõ nét như tiền thật. “Đặc biệt để ý tới cửa sổ lớn có in dãy số mệnh giá 200.000, tiền giả in đúng một màu còn tiền thật in tinh tế hơn” - ông nói.

YÊN TRANG