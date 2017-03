Cạm bẫy mang tên ‘kinh doanh trái phép’

Môi trường kinh doanh thiếu an toàn Môi trường kinh doanh lành mạnh không chỉ là môi trường kinh doanh thuận lợi mà còn là một môi trường kinh doanh an toàn. Sự yếu kém của các thiết chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp trong kinh doanh đang là một trong những điểm quan ngại hàng đầu. TS VŨ TIẾN LỘC, Chủ tịch VCCI Sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính và thậm chí cả hình sự vào những vấn đề mà thị trường có thể tự giải quyết cho thấy một số cơ quan công quyền đang làm sai chức năng của mình trong một nền kinh tế thị trường. Ông NGUYỄN MINH ĐỨC, Ban Pháp chế VCCI