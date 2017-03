Cấm kinh doanh đòi nợ kiểu ‘đầu gấu’

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Dự thảo nhấn mạnh đến vai trò của Bộ Công an trong việc quản lý nhà nước về dịch vụ này.

Dịch vụ đòi nợ là ngành nghề nhạy cảm

Theo đó, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Đồng thời Bộ Công an được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Bộ Tài chính cho hay thời gian qua lực lượng công an không có thẩm quyền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Do đó, thực tiễn đòi hỏi phải có quy định rõ ràng hơn để kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này. Đồng thời qua đó để nâng cao vai trò của lực lượng công an vì chỉ có lực lượng công an mới có đủ lực lượng, phương tiện và nghiệp vụ để đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào nề nếp.





Theo dự thảo, hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ sẽ được công an kiểm tra, giám sát. Ảnh: Nguyên Bảo

Đi thu nợ kiểu “xã hội đen, đầu gấu”

Dự thảo còn bổ sung quy định về trang phục với nhân viên đòi nợ. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tự thiết kế mẫu trang phục và thông báo với cơ quan công an có thẩm quyền, chính quyền địa phương về việc sử dụng trang phục này. Người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi thực hiện các hoạt động đòi nợ phải mặc trang phục, đeo thẻ nhân viên và có giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

Lý giải đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết thời gian qua ở một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tổ chức thành đoàn, tụ tập đông người với trang phục kiểu “xã hội đen, đầu gấu” để đi thu nợ, gây rối tại nơi ở, nơi sản xuất của cá nhân, tổ chức khách nợ... Điều này gây tâm lý hoang mang, cản trở kinh doanh, ảnh hưởng đến danh dự, quyền tự do của cá nhân, của tổ chức là khách nợ.

Bộ Tài chính cho rằng đây là ngành nghề kinh doanh khá nhạy cảm nên việc quy định về trang phục cho người lao động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ là rất cần thiết. Qua đó toàn xã hội sẽ giám sát được hoạt động này thông qua việc nhận diện nhân viên đòi nợ, góp phần hạn chế tình trạng tụ tập, gây rối như nêu trên. “Việc quy định về trang phục còn tạo ra ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ” - Bộ Tài chính lý giải.

Bên cạnh đó, dự thảo của Bộ Tài chính cũng bỏ quy định về điều kiện vốn kinh doanh (trước đây quy định 2 tỉ đồng); bỏ quy định điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Việc bỏ các quy định này nhằm phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014.