Cấm xuất cảnh nếu nợ thuế 50 triệu đồng?

Một người Nhật bị chặn ở sân bay Đã từng có trường hợp một người Nhật sang Việt Nam làm việc, nộp thuế đầy đủ, sau đó ông này quay về Nhật vài năm. Một lần ông bay sang Việt Nam dự đám cưới, đến khi ra sân bay quay về Nhật thì không đi được vì bị thông báo có nợ thuế thu nhập cá nhân. Cuối cùng đối chiếu ra thì khoản nợ đó là do lỗi hệ thống chứ không có nợ thật! Nợ nhiều do kinh tế khó khăn Theo thống kê của Bộ Tài chính, số nợ thuế ngày càng tăng cao, do vậy cần tăng cường thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ thuế. Tỉ trọng nợ thuế năm 2011 là 8,16%, năm 2012 tăng lên 11,13% và năm 2014 khoảng 12,35%. Nguyên nhân do khó khăn chung của nền kinh tế và sự chây ì cố tình chiếm dụng tiền thuế.