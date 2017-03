Cán bộ ngân hàng lập khống 110 sổ tiết kiệm

Bộ Công an vừa hoàn tất quá trình điều vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu; chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can nguyên là nhân viên tín dụng, kế toán, trưởng phó phòng tín dụng, giám đốc của ngân hàng.



Trong số này có 3 nhân vật “chóp bu” là bà Nguyễn Thị Cẩm, nguyên giám đốc phòng giao dịch số 2; ông Hồ Văn Hoàng, nguyên giám đốc phòng giao dịch Long Sơn và ông Nguyễn Ngọc Khải, nguyên quyền giám đốc chi nhánh Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu.



Các bị can trên đã lập khống 110 quyển sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng với tổng mệnh giá ghi hơn 137 tỷ đồng, từ đó được nhận trước tiền lãi hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, số bị can này còn chiếm hưởng hơn 4,4 tỷ đồng từ việc sử dụng tên và thông tin giấy chứng minh nhân dân của người khác để nhận tiền môi giới.



Cơ quan chức năng xác định, ông Khải đã triển khai việc chi hoa hồng môi giới cho người gửi tiền khi hoàn toàn không có việc môi giới, không điều chỉnh lãi suất cho vay cầm cố phù hợp với lãi suất huy động thực tế dẫn đến các nhân viên lợi dụng chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Cá nhân ông Khải còn trực tiếp ký mở sổ và chi hoa hồng môi giới cho 3 hồ sơ với số tiền hơn 72 triệu đồng; cho vay cầm cố sổ tiết kiệm “khống” 13 hồ sơ với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

