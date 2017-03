Căn hộ siêu nhỏ gây tranh cãi

Ngày 25/4, Công ty địa ốc Đất Lành giới thiệu căn hộ mẫu loại 40 m2 dành cho hai người và 20 m2 dành cho một người. Đây là dự án thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng có thu nhập khiêm tốn đang bức bách về nhà ở. Giới kinh doanh bất động sản cũng đánh giá dự án nhiều tiềm năng vì phục vụ lượng lớn khách hàng chỉ có nhu cầu ở từ một đến hai người.

Phó giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành Nguyễn Văn Đực cho rằng, hiện ở Việt Nam, nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số. Đặc biệt nhà ở dành cho 1-2 người đang chiếm 20% dân số thành phố nhưng đối tượng này bị bỏ quên.

Ông Đực cho hay, Công ty Đất Lành đang khởi công 3 chung cư với căn hộ có diện tích nhỏ từ 39 m2 trở xuống dành cho hai người, được xem là dòng sản phẩm nhà siêu nhỏ duy nhất của thị trường. Doanh nghiệp đã xây dựng căn hộ mẫu và mời khách tham quan căn hộ 20-40 m2 để mọi người tham quan, đóng góp ý kiến.

Trước đó, lãnh đạo Công ty Đất Lành từng nhiều lần kiến nghị Chính Phủ, Bộ Xây dựng cho phép xây dựng thí điểm căn hộ siêu nhỏ 20 m2 dành cho một người, trước mắt thực hiện 100 căn tại chung cư Thái An. Nếu được phép xây dựng những căn hộ siêu nhỏ, giá nhà sẽ được hạ xuống cực thấp. Bài toán được Công ty Đất Lành đưa ra là, với giá 300 triệu đồng một căn hộ, người mua chỉ góp khoảng 2-4 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu đi kèm với tiện ích công cộng như cây xanh, công viên, nhà để xe và phòng tập thể dục...

Tuy nhiên, ngay lễ khai trương căn hộ mẫu, Sở Xây dựng TP HCM đã có phản hồi. Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Nguyễn Văn Danh cho biết, Sở hoan nghênh ý tưởng xây căn hộ diện tích nhỏ của Công ty Đất Lành. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp này khai trương căn hộ có diện tích 20 m2 tại địa điểm chung cư Thái An, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 là chưa có cơ sở pháp lý. Lý do, loại căn hộ này chưa được phê duyệt trong dự án chung cư Thái An.

Theo ông Danh, diện tích căn hộ nhỏ tầm 20-40 m2 chưa phù hợp với các quy định trong Luật nhà ở và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, dễ gây ngộ nhận là công ty đang bán căn hộ 20 m2.

Sở Xây dựng đã đề nghị Công ty Đất Lành xác nhận và khẳng định rõ mô hình nghiên cứu căn hộ có diện tích 20 m2 cho một người nhằm phục vụ cho việc lấy ý kiến xã hội. Đây chỉ là công tác nghiên cứu thị trường để qua đó đề xuất với cấp thẩm quyền về diện tích căn hộ, chứ không phải sản phẩm được phê duyệt bán ra thị trường nhằm tránh gây hiểu nhầm cho khách hàng.