Cần lập ủy ban giám sát thị trường

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính):



Cần công khai hơn nữa cách tính giá



Theo tôi, để giám sát chặt chẽ đối với những lĩnh vực còn có doanh nghiệp thống lĩnh thị trường thì từ khâu xây dựng chính sách đến khi thực hiện phải có thanh tra, kiểm tra. Không chỉ có mặt hàng xăng dầu mà tất cả mặt hàng, dịch vụ khác mà Nhà nước vẫn phải quản lý, điều hành thì không thể buông lỏng thanh tra, kiểm tra. Nếu họ giám sát chưa khách quan, chưa tốt phải có chế tài để buộc họ thực hiện nghiêm.



Còn khi chúng ta điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, tức là tăng và giảm cùng chiều với giá thế giới là điều hết sức bình thường. Nhưng phải có sự giám sát chặt chẽ xem mức tăng như thế có đúng không.



Tôi đề nghị Cục Quản lý giá phải công khai quản lý giá xăng dầu bằng cách đăng tải giá thế giới từng ngày một. Cùng với các loại thuế và chi phí khác thì mức tăng bao nhiêu là hợp lý. Ngay cả doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng phải yêu cầu doanh nghiệp công khai cách tính.



Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thị Hiền (chuyên gia về giá): Không còn độc quyền mới cho cạnh tranh



Cơ quan quản lý đã có nhưng cung cách quản lý như thế nào thôi chứ không nên thành lập một đơn vị tư vấn độc lập để quản lý giá xăng dầu. Vì thị trường đang có độc quyền là Tập đoàn Xăng dầu VN chiếm 60% thị phần thì ai dám chắc đơn vị giám sát độc lập sẽ hoạt động công khai.



Vấn đề ở chỗ việc tăng giảm không hòa nhập với giá thế giới do chu kỳ tính giá của ta quá lâu. Còn ở các nước, giá thế giới tăng thì lập tức họ tăng ngay, còn giảm họ cũng điều chỉnh xuống kịp thời. Chính vì vậy, người dân không hề thắc mắc như ở ta. Theo tôi, chu kỳ tính giá phải ngắn lại, không phải 30 ngày như hiện nay mà là năm hoặc bảy ngày. Dần dần khi thị trường không còn doanh nghiệp độc quyền thì chúng ta hoàn toàn để cho doanh nghiệp cạnh tranh với nhau.



LÊ THANH ghi



GS.TS Nguyễn Vân Nam (chuyên gia về Luật cạnh tranh):

Nghịch lý chỉ có ở VN



Lâu nay Bộ Tài chính và Bộ Công thương là các cơ quan đảm nhận vai trò kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường (điện, xăng dầu, gas...) nhưng cần phải xem lại bản chất công tác kiểm soát giá hiện nay như thế nào. Cơ quan kiểm soát giá của Chính phủ lâu nay cân nhắc việc tăng hay giảm giá các sản phẩm thiết yếu này, về cơ bản, là căn cứ theo đề xuất của doanh nghiệp và theo nguyên tắc đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Đây là nghịch lý mà chắc chỉ có ở VN. Đã là doanh nghiệp dù là tư nhân hay Nhà nước khi kinh doanh phải chấp nhận lỗ và phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro trong kinh doanh.



Muốn có giá cả phản ánh đúng quan hệ cung cầu của thị trường phải có một môi trường cạnh tranh tự do thật sự giữa nhiều doanh nghiệp trong cùng một mặt hàng. Tuy nhiên, hiện nay ở VN một số mặt hàng thiết yếu như: điện, xăng dầu, gas... doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, chưa kể khung pháp lý cho vấn đề này ở VN vẫn chưa phù hợp, nên việc có một môi trường cạnh tranh thật sự vẫn chưa thành hiện thực. Vì vậy, việc cơ quan quản lý đề nghị trao lại cho các doanh nghiệp xăng dầu quyền chủ động quyết định giá trong bối cảnh hiện nay là vô nghĩa, thậm chí lại để cho doanh nghiệp có cớ tăng giá vô tội vạ.



Các mặt hàng như điện, nước, xăng dầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đảm bảo cuộc sống hằng ngày của người dân, nền kinh tế, nên việc kinh doanh cũng phải khác với kinh doanh các mặt hàng khác. Trong môi trường tự do cạnh tranh, giá cả các mặt hàng này vẫn có lúc cao hơn khả năng mua của đa số người lao động. Ngay cả đối với những nước phát triển, việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu đó được giao cho những công ty nhà nước thực hiện độc quyền, độc quyền đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân chứ không phải độc quyền kinh doanh. Họ không được phép lấy lợi nhuận làm mục tiêu hoạt động mà phải đáp ứng tốt nhất nhu cầu thiết yếu của người dân.



Vì vậy, trước mắt rất cần có một ủy ban giám sát độc lập và hoạt động của ủy ban này không thể là xem xét bảo hộ lợi ích của các doanh nghiệp nhà nước qua việc tăng giá, mà là có đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân hay không.



ThS Nguyễn Trí Dũng (dự án “Chính sách kinh tế vĩ mô”, Ủy ban Kinh tế Quốc hội): Lập ủy ban độc lập là cần thiết



Tại VN, nhiều sản phẩm thiết yếu như điện, xăng dầu... vẫn do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cung cấp, một số trường hợp là độc quyền phân phối. Các doanh nghiệp này trực thuộc các bộ, ngành. Khi một cơ quan chức năng có quyền quyết định giá, rất có thể doanh nghiệp sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan đó cũng như với các cá nhân có trọng trách và đương nhiên không loại trừ khả năng tạo nhóm lợi ích.



Để thật sự tạo môi trường cạnh tranh và minh bạch, cần tạo sự cân bằng, đảm bảo có thể kiểm tra được cả sự chấp hành của doanh nghiệp và sự điều hành của các bộ. Và việc có một ủy ban giám sát độc lập với các bộ quản lý ngành là cần thiết để tạo sự cân bằng đó. Tôi cho rằng thị trường xăng dầu cũng như điện hiện nay vẫn chưa thật sự minh bạch nên khi điều chỉnh giá thường không tạo sự đồng thuận cao. Vì vậy, nên sớm nghiên cứu, thành lập ủy ban độc lập giám sát thị trường. Tuy nhiên, quan điểm của tôi, cơ quan này không nhất thiết thuộc Quốc hội mà có thể thuộc Chính phủ.



LÊ NAM - C.V.K. ghi