Cẩn thận kẻo bị phạt khi đi máy bay

Từ chối vận chuyển hành khách Hành khách có vé, đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay hoặc đang trong hành trình vẫn có thể bị từ chối vận chuyển trong các trường hợp sau: - Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà người vận chuyển nhận thấy việc vận chuyển hoặc vận chuyển tiếp sẽ gây nguy hại cho hành khách đó, cho những người khác trong tàu bay hoặc gây nguy hại cho chuyến bay. - Để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. - Hành khách không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, khai thác vận chuyển hàng không. - Hành khách có hành vi làm mất trật tự công cộng, uy hiếp an toàn bay hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. - Hành khách trong tình trạng say rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà không làm chủ được hành vi. - Vì lý do an ninh. - Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong các trường hợp vừa nêu, hành khách được nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé chưa sử dụng, sau khi đã trừ phí và tiền phạt được ghi trong Điều lệ vận chuyển. (Theo Điều 146, 147 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam)