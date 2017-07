Cẩn trọng trước cơn sốt đất quanh Bình Hưng Hòa

Giá đất tăng bất thường Công ty TNHH Gachvang vừa công bố thông tin giá đất các tuyến đường xung quanh khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Dẫn đầu là mặt tiền đường Kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, giao dịch ở mức 96,97 triệu đồng/m2. Đứng thứ nhì là đất mặt đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, đoạn giao với đường Bình Long. Mức giao dịch hiện là 91 triệu đồng/m2, tăng 42% so với đầu năm. Vị trí thứ ba thuộc về đường Dương Văn Dương (quận Tân Phú), nằm song song với đường Bình Long, chạy dọc theo chiều dài của Bình Hưng Hòa. Khu vực này có giá 82 triệu đồng/m2, tăng 49% so với tháng 1-2017. Tiếp theo là mặt tiền đường Đỗ Thừa Luông (70,5 triệu đồng/m2) và Tân Kỳ Tân Quý (70,31 triệu đồng/m2). Những tuyến đường tiếp giáp hoặc dẫn về nghĩa trang như Tân Hương, Ấp Chiến Lược, Bình Long, Bờ Bao Tân Thắng cũng đều tăng mạnh, dao động 53-69 triệu đồng/m2. TRÂM ANH __________________________________

Kế hoạch ban đầu, 44 ha đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ được cải tạo thành công viên cây xanh nhằm phục vụ cho 300.000 cư dân xung quanh. Tuy nhiên, do kinh phí giải tỏa các ngôi mộ lên đến hàng ngàn tỉ đồng nên UBND TP.HCM đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở đây. Theo đó, 26 ha sẽ làm công viên cây xanh, 18 ha còn lại sẽ được bán đấu giá để làm trung tâm thương mại, khu phức hợp nhà ở. Giá đấu giá dự kiến 15 triệu đồng/m2 sẽ thu về cho ngân sách gần 2.500 tỉ đồng. Số tiền này dùng để bù vào khoản tiền giải tỏa các ngôi mộ. Như vậy, thông tin cho rằng toàn bộ diện tích đất của nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ làm chung cư, trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng là không chính xác. Ông NGUYỄN MINH NHỰT,

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM