Cảnh báo giả mạo thẻ thanh toán quốc tế

NHNN cho biết thời gian gần đây xảy ra vụ việc người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với một số ngân hàng. Sau đó sử dụng thẻ giả thanh toán qua các máy chấp nhận thanh toán thẻ để rút tiền, tư lợi cá nhân (chủ yếu là giao dịch thanh toán thẻ quốc tế).

Vì vậy, NHNN yêu cầu các đơn vị cung ứng thẻ kiểm tra, rà soát các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ (tập trung vào các đơn vị hoạt động trong thời gian ngắn, 1-2 tháng); tăng cường kiểm tra và giám sát các quy trình thanh toán thẻ (đặc biệt là thẻ quốc tế) phát sinh tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ thì cần chủ động phối hợp cơ quan công an để có biện pháp xác minh, xử lý, đồng thời báo cáo kịp thời NHNN.

NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, TP tăng cường kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động, an ninh, an toàn của hệ thống ATM/POS trên địa bàn, nắm bắt thông tin về phương thức, thủ đoạn phạm tội. Từ đó kịp thời chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc phòng, chống tội phạm thẻ.

TRÀ PHƯƠNG