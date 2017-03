Cảnh giác khi bán xoài Úc cho thương lái Trung Quốc

Trước đó, ông Dương Tôn Đoàn - phó tổng giám đốc Công ty EMU Việt Nam (100% vốn của Úc), doanh nghiệp duy nhất ở Khánh Hòa mua xoài Úc và chế biến xuất khẩu - cho biết gần đây xuất hiện một số thương lái người Trung Quốc đến huyện Cam Lâm, nhờ một số chủ vựa trái cây mua gom xoài Úc lượng lớn rồi xuất sang nước ngoài theo đường tiểu ngạch.



“Họ đẩy giá lên rất cao và mua “xô” - không cần phân biệt phẩm cấp sản phẩm làm nhiều người dân đổ xô bán cho họ, gây xáo trộn thị trường và làm khó khăn cho doanh nghiệp chế biến”, ông Đoàn nói. Theo ông Đoàn, sản lượng xoài mua vào vụ này của EMU ước tính chỉ khoảng 240 tấn, chưa đến một nửa so với sản lượng xoài Úc trong dân. Đặc biệt, công ty cũng vừa phát hiện xoài Úc xuất xứ tại VN đang có mặt tại thị trường Hong Kong, nhưng chất lượng không cao. Hiện tượng này không những gây nguy cơ xoài Úc VN bị tẩy chay rất lớn, mà công ty cũng sẽ bị mất thị trường.



* Ngày 6-7, ông Lê Văn Trúc - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết đã đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tổng cục Thủy sản không cấp giấy phép cho tàu Trung Quốc vào vùng biển Vũng Rô để thu mua thủy sản. Theo ông Trúc, Vũng Rô là khu vực không được quy hoạch để nuôi trồng thủy sản. Nếu cho phép tàu Trung Quốc thu mua thủy sản tại khu vực này sẽ tạo điều kiện cho hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép tại Vũng Rô có cơ hội bùng phát, làm phá vỡ quy hoạch của tỉnh Phú Yên. Hơn nữa, đây là khu vực quốc phòng an ninh, việc tàu Trung Quốc thường xuyên ra vào vùng biển này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý quốc phòng an ninh của Phú Yên.



Trước đó, qua kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô, đoàn kiểm tra liên ngành Phú Yên phát hiện nhiều lần tàu Việt Điện Bạch 8366 (Trung Quốc) vào trực tiếp Vũng Rô để mua cá mú của các doanh nghiệp và các loại thủy sản khác để xuất sang Trung Quốc.





Theo D.THANH - D.LÊ (TT)