Cấp hơn 8 triệu mã số thuế thu nhập cá nhân theo hệ thống mới

Ngày 15/12/5010, Tổng cục Thuế và Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã công bố dự án ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên hệ thống quản lý thuế tích hợp sau hai năm triển khai.



Mang tên gọi “Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý thuế thu nhập cá nhân”, dự án do FPT IS là đơn vị tổng thầu, bắt đầu được triển khai từ cuối năm 2008. Hệ thống ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân là hệ thống quản lý thuế tích hợp cho phép quản lý và lưu trữ tập trung thông tin quản lý thuế thu nhập cá nhân trên phạm vi toàn quốc.



Với hệ thống quản lý thuế mới, sau hai năm triển khai dự án, đến hết tháng 11/2010, Tổng Cục thuế đã đã cấp hơn 8.199.161 mã số thuế và thu thập được 222.979 tờ khai dữ liệu quyết toán thuế thông qua ứng dụng mà FPT IS thực hiện.



Ngoài ra, dự án cũng đã hoàn thành việc tổ chức triển khai thí điểm tại Cục Thuế Bắc Ninh, Bắc Giang và 4 chi cục thuế trực thuộc. Trong thời gian tới, đội dự án sẽ tiếp tục tiến hành triển khai diện rộng trên nhiều địa phương và tập trung vào việc nâng cấp, xây dựng hệ thống ứng dụng giai đoạn hai.



Được biết, ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân mà FPT IS xây dựng trong dự án được phát triển trên nền tảng giải pháp của SAP - mô hình đã được được triển khai hiệu quả cho nhiều hệ thống thuế trên thế giới. Trong đó, đội dự án bao gồm các lãnh đạo, cán bộ Tổng cục Thuế, các chuyên gia của FPT IS cùng 3 nhà thầu phụ là SAP, Accenture, Ernst Young.



Dự án ứng dụng này có quy mô 7.000 người sử dụng, gần 800 điểm triển khai tại 63 tỉnh thành, gần 700 chi cục, quản lý 15 triệu đối tượng nộp thuế.





Theo VnEconomy