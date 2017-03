Chặn đứng 1.700 tấn quặng lậu đang trên đường "tuồn" sang Trung Quốc

Đội Kiểm soát Hải quan số 2 Cục Hải quan Quảng Ninh vừa phối hợp với lực lượng Công an triển khai lực lượng bắt giữ 1.700 tấn quặng đang trên đường vận chuyển trái phép sang Trung Quốc.



Trong quá trình làm nhiệm vụ tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát đường thủy - Bộ Công an phát hiện tàu HN -1045 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã áp sát, kiểm tra đột xuất tàu hàng.



Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu chở 1.700 tấn quặng don sắt đang để vận chuyển sang Trung Quốc.



Ông Trần Quang Việt - thuyền trưởng đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.







Một mỏ quặng sắt lậu bị phát hiện tại Bắc Kạn là đầu mối xuất quặng lậu đi Trung Quốc.



Theo Anh Thế (DT)



Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã phối hợp với Cục cảnh sát đường thủy chuyển toàn bộ hồ sơ phương tiện, tang vật cùng đối tượng vi phạm cho Công an Quảng Ninh xử lý.Trước đó, cũng tại hải phận Quảng Ninh, tối 3/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Quảng Ninh, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã phát hiện có một tàu mang số hiệu Hùng Cường 135 chở hàng hóa đi từ hướng nội địa ra phao số 0 có dấu hiệu nghi vấn.Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra, phát hiện tàu chở lượng lớn than cám lậu.Thuyền trưởng tàu là Trần Văn Dũng (SN 1989), thường trú tại Hải Phòng khai nhận tàu Hùng Cường 135 chở khoảng 3.000 tấn than cám, không xuất trình được bất cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan đến lô hàng.