Chặn ô tô kém chất lượng tràn vào Việt Nam

Nguy cơ mua ô tô chất lượng thấp Theo Tổng cục Thống kê, tính chung ba tháng đầu năm nay, tổng số ô tô nguyên chiếc được nhập về đã lên đến 28.000 chiếc, đạt trị giá 460 triệu USD. Trong đó riêng lượng ô tô con dưới chín chỗ ngồi trở xuống nhập về lên đến 19.000 chiếc, tăng 169% về lượng và 82% giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý lượng xe con nhập về từ thị trường trong khu vực ASEAN đang gia tăng mạnh mẽ do sức hấp dẫn từ việc giảm thêm 10% thuế nhập khẩu. Ví dụ trong quý I-2017, ô tô nguyên chiếc nhập từ ASEAN tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện một công ty nhập khẩu ô tô tại TP.HCM cảnh báo có hiện tượng ô tô ở một số nước có giá thành thấp vì linh kiện nhập từ những nước có giá rẻ như Trung Quốc nhưng chất lượng không đảm bảo. Sau đó những bộ phận này được hợp thức hóa thành hàng sản xuất nội địa để tăng tỉ lệ nội địa hóa và nhập vào Việt Nam. Chính vì vậy, người tiêu dùng có nguy cơ mua phải ô tô chất lượng thấp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với linh kiện, phụ tùng ô tô phù hợp với định hướng của Chính phủ về khuyến khích phát triển sản xuất các linh kiện, phụ tùng ô tô quan trọng mà trong nước có thể sản xuất được, có tính đến mối tương quan với việc giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc theo cam kết quốc tế; rà soát các chính sách thuế đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, không để lợi dụng, gian lận thương mại.