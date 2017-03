Chầu chực mua hóa đơn đỏ

Hiện nhiều chi cục thuế yêu cầu DN phải xuất trình hợp đồng đặt in hóa đơn mới chịu bán hóa đơn.



Chờ đợi mua được hóa đơn



Ghi nhận của Tuổi Trẻ chiều 22-12 tại phòng ấn chỉ Cục Thuế TP.HCM, nhiều DN cho biết đã phải chờ đợi từ sáng đến chiều mới mua được một lượng nhỏ hóa đơn. Số hóa đơn còn lại cơ quan thuế hẹn DN 3-4 ngày, thậm chí một tuần sau quay lại sẽ bán.



Chị N., kế toán một công ty cung ứng suất ăn công nghiệp, cho biết đã nộp hồ sơ từ sáng sớm nhưng đến gần 16 giờ mới mua được một quyển hóa đơn, bằng 1/10 so với lượng hóa đơn đề nghị.



Tương tự, chị T., kế toán một công ty phân phối xe gắn máy, nộp hồ sơ từ sáng nhưng cán bộ thuế hẹn đến tuần sau quay trở lại. “Trung bình một ngày DN xuất hơn 20 tờ hóa đơn. Nay hóa đơn đã hết. Tôi phải năn nỉ mãi mới được xét bán một cuốn hóa đơn” - chị T. nói.



Nhiều DN cho biết đã đặt in sớm, theo hợp đồng đầu tháng 1-2011 sẽ có hóa đơn để sử dụng nhưng mới đây nhà in báo dời lại tháng 2 mới giao hóa đơn do vậy trong thời gian chờ đợi buộc phải mua hóa đơn đỏ để sử dụng.



Lịch bán hóa đơn của cơ quan thuế chỉ đến 16g nhưng theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, lúc 16 giờ ngày 22-12 vẫn còn vài chục DN chờ đợi đến lượt mua.



Phải trình hợp đồng đặt in hóa đơn



Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, chủ một DN ngành điện tại Q.6 (TP.HCM), cho biết vừa qua khi DN đến Chi cục Thuế Q.6 đề nghị mua hóa đơn đỏ, ngoài các giấy tờ theo quy định, cán bộ thuế yêu cầu DN phải trình thêm bản photo hợp đồng đặt in hóa đơn đã ký với nhà in và biên lai tiền đặt cọc hợp đồng. Theo bà Thủy, yêu cầu này của cơ quan thuế không hợp lý vì văn bản của Tổng cục Thuế không yêu cầu DN phải trình hợp đồng đặt in hóa đơn khi mua hóa đơn đỏ.



Hơn nữa, hạn chót bán hóa đơn của cơ quan thuế là 31-12-2010, trong khi DN in hóa đơn hẹn đến ngày 10-1-2011 mới ký hợp đồng. Bà đã liên hệ một số DN in lớn nhưng cũng đều trong tình trạng quá tải, thậm chí có DN không chịu báo giá.





Nhiều doanh nghiệp phải chờ từ sáng đến 16g mới mua được số lượng hóa đơn

sử dụng trong một tháng (ảnh chụp tại Cục Thuế TP.HCM). Ảnh: H.T.V.



Do chưa in kịp

Theo A.HỒNG (Tuổi Trẻ)



Theo bà Thủy, nếu cơ quan thuế không kéo dài thời gian bán hóa đơn thì DN sẽ không kịp mua hóa đơn, công việc kinh doanh trong những tháng đầu năm 2011 của DN sẽ bị ảnh hưởng.Nhiều công ty in cho biết những ngày gần đây có nhiều DN yêu cầu công ty sớm ký hợp đồng in hóa đơn để có thể mua hóa đơn đỏ từ cơ quan thuế. Có DN yêu cầu được giao hóa đơn sớm do chờ đợi lâu mà vẫn chưa mua được hóa đơn đỏ tại các chi cục thuế. Theo ông Nguyễn Hải Minh - giám đốc Công ty in Tài chính chi nhánh TP.HCM, tiến độ in hóa đơn cho DN đang bị chậm lại do phải ưu tiên in 80.000 cuốn hóa đơn đỏ theo đặt hàng của Tổng cục Thuế.Theo bà Lê Thị Thu Hương - cục phó Cục Thuế TP.HCM, do in thêm hóa đơn mới phát sinh, DN in không thể tập trung in hóa đơn đỏ cho cơ quan thuế mà phải tiến hành song song với in hóa đơn cho DN, dẫn đến tiến độ in bị chậm.Do số lượng hóa đơn được phân bổ hạn chế nên cơ quan thuế chưa thể bán theo đề nghị của DN mà xem xét dựa trên số lượng hóa đơn được phân bổ. Từ nay đến 31-12, cơ quan thuế không giới hạn số lần bán hóa đơn cho DN. Do vậy, nếu số lượng hóa đơn đã mua không đủ sử dung thì DN vẫn được đăng ký mua thêm.Trường hợp số DN mua hóa đơn quá đông vào ngày 31-12, cơ quan thuế sẽ phát phiếu để DN đăng ký số lượng hóa đơn cần mua, đồng thời lập phiếu xuất hóa đơn cho DN trong ngày 31-12, đầu tháng 1-2011 DN mới quay lại nhận hóa đơn.Bà Hương cho biết sẽ chấn chỉnh việc cơ quan thuế yêu cầu DN xuất trình thêm giấy tờ khác ngoài những giấy tờ theo quy định trước đây, kể cả hợp đồng đặt in hóa đơn với DN in, nhằm tạo điều kiện cho DN mua hóa đơn.Từ tuần này cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn cả ngày thứ bảy, chủ nhật.