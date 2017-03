Chẻ nhỏ căn hộ cho 'vừa' gói 30.000 tỷ đồng

Điển hình là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia, nhờ điều chỉnh diện tích nhỏ và trung bình cho dự án Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú) cách đây hơn một năm đã vớt cú "ăn may" lọt vào danh sách được vay gói 30.000 tỷ đồng.



Từ dự án được định vị cao cấp, chỉ có diện tích lớn nhưng vấp phải cảnh thị trường trầm lắng triền miên, chủ đầu tư nhiều lần đệ đơn xin điều chỉnh. Nay Khang Gia Tân Hương đổi tên thành Lucky Apartment, căn hộ nhỏ nhất 60 m2, chiếm tỷ lệ trên 30% và cơ cấu giá xuống còn 14,8 triệu đồng mỗi m2. Chung cư thương mại này có tên trong danh sách các dự án được Sở Xây dựng TP HCM đề xuất đủ điều kiện được tiếp cận gói ưu đãi vay với lãi suất 6%.



Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang Gia, Nguyễn Ngọc Thanh Chung chia sẻ: "Chúng tôi quả thật đã may mắn vì điều chỉnh dự án từ cách đây hơn một năm. Hiện công trình đã xây dựng xong phần thô và dự kiến sẽ bàn giao nhà trong quý IV/2013 nên đón được cơ hội từ gói 30.000 tỷ đồng".



Ông Chung cho biết, doanh nghiệp đã nhận được thông báo và tư vấn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tây Sài Gòn cho vay đến 80% giá trị căn hộ, với lãi suất 6% một năm trong thời gian 15 năm. Nhà băng này đang tiến hành tập huấn cho chủ đầu tư và các sàn địa ốc các thủ tục và điều kiện được vay ưu đãi.







Nhờ định vị sản phẩm căn hộ diện tích nhỏ, giá rẻ, từ 579 triệu đồng một căn nên Cheery Aparment lọt vào danh sách 9 dự án tại TP HCM đủ điều kiện tiếp cận gói 30.000 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Lê

Trường hợp của Lucky Apartment không phải ngoại lệ. Một dự án khác cũng vớt cú "ăn may" nhờ chẻ căn hộ là Green Hill, quận Tân Phú. Trước đây Green Hills có 266 căn hộ, hầu hết đều là diện tích lớn. Công ty TNHH IDE Việt Nam (chủ đầu tư Hàn Quốc) đã án binh bất động dự án một thời gian dài do thị trường địa ốc khủng hoảng. Trong lúc "cửa đóng then cài", chủ đầu tư âm thầm điều chỉnh dự án và tìm kiếm đối tác liên kết.Tái khởi động từ tháng 4, IDE Việt Nam chẻ nhỏ các căn hộ diện tích lớn nên nâng tổng số căn hộ 376 căn, tức tăng thêm 119 sản phẩm và có đến 60% loại căn hộ diện tích 49-70 m2.Lãnh đạo sàn địa ốc Hòa Bình, đơn vị đang phân phối dự án này tiết lộ, tuy Green Hills không lọt vào danh sách dự án được đề xuất vay gói 30.000 tỷ nhưng vẫn có không ít khách hàng mua dự án nhận được đề xuất ưu đãi tín dụng. "Căn hộ có giá bán 14,8 triệu đồng mỗi m2, tổng giá trị hợp đồng dưới 1 tỷ đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và quỹ bảo trì vẫn được Ngân hàng Agribank tư vấn cho vay lãi suất 6%", ông cho hay.Không ít dự án nhờ "nhạy bén" định vị nhà diện tích nhỏ giá rẻ ngay từ đầu nên dễ dàng được ứng cử vào danh sách đủ điều kiện vay ưu đãi. Tuần trước, Công ty Địa ốc Hoàng Quân đã cùng Ngân hàng Agribank chi nhánh Hóc Môn (TP HCM) ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận cho vay hỗ trợ đối với khách hàng mua căn hộ Cheery 3 Apartment. Dự án gồm 579 căn hộ có diện tích từ 47-69 m2, giá từ 579 triệu đồng một căn 2 phòng ngủ, đang xây phần thân. Chủ đầu tư dự kiến sẽ mở bán căn hộ đợt 2 trong tháng 6 này.Theo đó, Hoàng Quân được Agribank thẩm định xem xét cho vay hỗ trợ nhà ở đối với khách hàng mua căn hộ Cheery 3 Aparment theo Nghị quyết 02, với tổng nhu cầu vay vốn dự kiến là 315 tỷ đồng. Sau khi khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn theo quy định và xét đủ điều kiện được vay, sẽ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng 80% trong 10 năm, với mức lãi suất cho vay là 6% một năm trong năm 2013. Lãi suất cho năm tiếp theo do NHNN xác định và công bố lại bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6% một năm.Sở Xây dựng TP HCM cho hay thành phố đang xem xét cho 9 dự án nhà ở thương mại được hỗ trợ khách hàng vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 02. TP HCM dự kiến có tổng cộng 2.260 căn hộ có diện tích dưới 70 m2 có diện tích, giá bán dưới 15 triệu đồng mỗi m2 được tiếp cận lãi suất ưu đãi. Ngoài Cheery 1,2,3 và Lucky Apartment còn có khu đô thị Thới An quận 12, khu đô thị Tân Tạo quận Bình Tân, Peridot quận 1, Phố Đông Hoa Sen quận 9, Âu Cơ 557 quận Tân Bình đủ điều kiện được vay gói 30.000 tỷ đồng.Tại hội thảo Triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản diễn ra giữa tháng 6, Vụ trưởng Vụ tín Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Viết Mạnh phân tích: "Có nhiều dự án mạnh dạn chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang xã hội, hoặc điều chỉnh diện tích và giá thành để tiếp cận gói 30.000 tỷ đồng là tín hiệu tích cực".Theo ông Mạnh, những chuyển biến này góp phần điều chỉnh cơ cấu thị trường bất động sản phù hợp với nhu cầu xã hội. Các dự án vừa chuyển đổi sẽ hỗ trợ cho phân khúc nhà ở giá rẻ và tạo điều kiện cho đại bộ phận những người có thu nhập thấp mua nhà. Ông Mạnh dự báo những tháng còn lại của năm 2013 thị trường bất động sản vẫn tiếp tục khó khăn nhưng kỳ vọng một vài phân khúc thấp có thể ấm lên.