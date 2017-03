‘Chết đứng’ vì hoa lay ơn nở sớm

Tuy nhiên, đến vùng trồng hoa lay ơn với diện tích lớn (khoảng 400 ha) là xã Hiệp An và Hiệp Thạnh thuộc huyện Đức Trọng, chúng tôi thấy rõ nỗi lo hiện trên gương mặt của những nông dân nơi đây. Lý do là loài hoa này “nở vội” trước tết khiến người trồng hoa phải ngậm đắng nuốt cay chịu lỗ.

Bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Hiệp An buồn rầu cho biết gia đình đầu tư gần 100 triệu đồng trồng bốn sào lay ơn để bán trong dịp tết. Thế nhưng do thời tiết thay đổi thất thường nên hoa nở sớm gần 20 ngày. “Mấy ngày nay gia đình thu hoạch hoa bán với giá chỉ 100-200 đồng/cành. Với giá này không đủ tiền công thuê người thu hoạch. Đây là năm thứ hai liên tiếp gia đình lỗ nặng vì loài hoa này” - bà Hoa than thở.



Hoa lay ơn nở sớm trước tết khiến nhiều nông dân lỗ. Ảnh: Cao Diên

Nhiều gia đình khác cũng rơi vào hoàn cảnh như gia đình bà Hoa. “Năm ngoái thì lay ơn cho bông muộn sau tết, năm nay thì nở sớm trước tết khiến nông dân liên tiếp lỗ” - ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp An, nói.

Trong khi đó, theo nhiều chủ vườn tại TP Đà Lạt, hoa cát tường chuẩn bị tết cũng đua nhau nở sớm khiến một số nông dân đành phải bán đổ bán tháo. Song những người trồng các giống hoa nhập ngoại mới, lạ… lại hút khách hàng.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, tỉnh này đã xuống giống khoảng 2.200 ha hoa các loại phục vụ tết.