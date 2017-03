Chỉ có hơn 770 hồ sơ được mua nhà thu nhập thấp

Căn cứ Thông tư 36 của Bộ Xây dựng và Quyết định 34 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về hướng dẫn, quy định việc bán nhà, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Vinaconex Xuân Mai đã tiến hành nhận hồ sơ bán dự án nhà cho người thu nhập thấp tại CT1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội.



Từ ngày 26/8-10/9, Vinaconex Xuân Mai đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và tiếp tục nhận các hồ sơ được trả về để hoàn thiện lại từ 11-25/9. Sau khi kết thúc, tổng số hồ sơ tiếp nhận lên tới gần 1.580 bộ, vượt gấp gần năm lần so với gần 330 căn hộ của dự án.



Tuy nhiên, sau quá trình chấm điểm và sơ duyệt của chủ đầu tư, chỉ có hơn 770 bộ hồ sơ đạt tiêu chuẩn được mua và bốc thăm mua căn hộ tại dự án này.



Do lượng căn hộ quá ít mà đây lại là dự án nhà cho người thu nhập thấp đầu tiên được bán nên dự báo sẽ chỉ những bộ hồ sơ trên 90 điểm mới có cơ hội tham gia vòng xét tuyển. Tuy nhiên, trong số hồ sơ tiếp nhận vẫn có hơn 220 hồ sơ dưới 90 điểm và đã bị loại ngay vòng chấm điểm.



Đáng chú ý, trong số 155 bộ hồ sơ trên 90 điểm của các hộ có thêm điểm ưu tiên là thương binh, con thương binh-liệt sỹ… có tới hơn 70 gia đình không thuộc diện được mua tại dự án này.



Tại cuộc giao lưu trực tuyến về việc mua-bán nhà cho người thu nhập thấp, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã giải thích: “Theo Thông tư 36 của Bộ Xây dựng cũng như Quyết định 34 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xét duyệt mua nhà xã hội chỉ dành cho các khu vực đô thị do vậy khu vực do xã xác nhận thì chưa giải quyết. Những hồ sơ này chủ đầu tư phải có trách nhiệm trả lại cho người nộp. Trong tương lai, khi nhu cầu của khu vực đô thị giảm xuống, sẽ mở rộng đến đối tượng của các xã.”



Như vậy, tại dự án CT1 Ngô Thì Nhậm, chủ đầu tư sẽ chỉ xét những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại các quận nội thành Hà Nội. Do đó, tổng số hồ sơ bị loại của các đối tượng trên 90 điểm nộp đơn mua nhà CT1 Ngô Thì Nhậm khoảng gần 580 hộ gia đình.



Vinaconex Xuân Mai cho biết riêng các trường hợp có hộ khẩu thường trú và tạm trú khác phường sẽ phải bổ sung thêm để có xác nhận tình trạng nhà ở tại cả hai nơi.



Theo kết quả chấm điểm từ phía chủ đầu tư, sẽ có gần 80 hồ sơ trên 90 điểm được ưu tiên mua nhà và khoảng 695 hồ sơ 90 điểm được tham gia bốc thăm mua căn hộ.



Danh sách những người được mua và bốc thăm mua cũng như không được giải quyết đợt này sẽ được chủ đầu tư công bố công khai trên trang web của Công ty Vinaconex Xuân Mai, Sở Xây dựng Hà Nội và phương tiện thông tin đại chúng.



Dự kiến, sau 15 ngày công bố thông tin, Vinconex Xuân Mai sẽ tiến hành cho các hộ bốc thăm theo đúng quy định để chọn đủ hồ sơ bán gần 330 căn hộ của dự án./.





Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)