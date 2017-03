Chỉ số giá tiêu dùng tại TPHCM và Hà Nội đều tăng

Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tăng 1,68% so với tháng trước. Tính chung trong hai tháng đầu năm, chỉ số này có mức tăng 2,97%, tăng 9,45% so với cách đây 1 năm.

Nhóm hàng có mức tăng mạnh nhất là văn hoá - giải trí - du lịch (+3%), hàng ăn (+2,66%). Trong đó, giá hàng thực phẩm tăng cao do nhu cầu tiêu dùng Tết, riêng hàng lương thực tăng tới 4,87%, chủ yếu là các loại gạo nếp, bột mì và lương thực chế biến. Cụ thể, thịt heo tăng 2,41%; thịt bò 2,65%; gia cầm 3,51%; thuỷ hải sản tươi sống 2,39%; thuỷ hải sản chế biến 3,95%; rau các loại 5,93%; bánh mứt kẹo 0,68%; hoa - cây cảnh tăng 3,23%.

Các nhóm hàng khác có mức tăng nhẹ như: thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,23%), thuốc và dịch vụ y tế (+0,21%). Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,30%. Trong tháng này giá vàng bình quân lại giảm 1,94%; giá USD giảm 0,28%.

Theo các chuyên gia về thị trường, nhìn chung tốc độ tăng giá đợt Tết này ở mức xấp xỉ so với năm trước. Người tiêu dùng có khuynh hướng chuyển sang dùng hàng của các công ty lớn trong nước để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuy giá một số mặt hàng như mực, tôm, cá, thịt bò tăng cao hơn những tháng bình thường nhưng người tiêu dùng vẫn chấp nhận. Do có sự chuẩn bị từ trước, các công ty, trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị đã dự trữ sẵn lượng hàng hoá dồi dào, góp phần ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết.

Tại Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 2,61% so tháng trước, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2009. So với tháng trước, 4 trên 11 nhóm hàng tiêu dùng (gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình) có mức tăng khá cao, dao động từ 2,28 % đến 4,24 %.

Các nhóm hàng như thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; văn hóa, giải trí và du lịch; giáo dục; may mặc, mũ nón, giày dép; hàng hóa và dịch vụ khác, tăng nhẹ từ 0,03 - 1,97 %. Trong tháng 2, chỉ có nhóm hàng bưu chính viễn thông giảm 1,3%.

Do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán nên giá cả các mặt hàng như thịt gà, thịt bò, cá, rượu bia, nấm hương, rau các loại... tăng cao hơn so ngày thường. Riêng các loại quả tăng gấp rưỡi đến gấp đôi, sau Tết một tuần giá vẫn đứng ở mức cao.

Từ ngày 19/2, các cửa hàng hầu như đã hoạt động lại, giá một số loại thủy sản tăng khá cao vì khan hiếm hàng. Đến 22.2, giá hàng thực phẩm tươi sống đã giảm nhiều nhưng vẫn chưa trở lại bình thường, các dịch vụ ăn uống khá đắt. Cũng trong tháng 2, giá vàng giảm 1,52% so với tháng trước, nhưng tăng 44,02 % so cùng kỳ; giá Đôla Mỹ giảm nhẹ 0,22%, tăng 9,54% so với cùng kỳ năm trước.

Theo SGTT