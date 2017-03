Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 1,06%

Tuy nhiên, nếu tính 9 tháng đầu năm, CPI tăng 6,83%; còn so với tháng 12 năm ngoái, CPI tăng 4,63% và so tháng 9.2012, tăng 6,3%.



Vào mùa khai giảng năm học mới, nên nhóm hàng giáo dục tăng tới 9,38%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 10,66%. Đây là lý do chính đẩy lạm phát tháng 9 tăng mạnh hơn so với một vài tháng trước liền kề.



Cũng giống như đa phần các tháng trong năm, hầu hết các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng, chỉ có hai nhóm hàng giữ mức giảm là giao thông và bưu chính viễn thông.





Theo N.Trần Tâm (TNO)