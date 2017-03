Chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng thủ đoạn buôn bán thông tin thẻ tín dụng

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ một nhóm đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng qua mạng Internet để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.



Theo thông tin ban đầu, 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Xuân Dũng, Nguyễn Xuân Việt, Đặng Thị Mai và Lê Thị Ngọc Linh.









Một số thẻ tín dụng giả bị Công an TP Hà Nội thu giữ.







2 đối tượng Vũ Phong và Bùi Đình Hảo.



Theo Anh Thế (DT)



Thực hiện khám xét khẩn cấp, cơ quan công an còn thu giữ: 2 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 154 triệu đồng, 4 quyển sổ tiết kiệm trị giá hơn 2 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu.Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thủ đoạn sử dụng nhiều tài khoản, hòm thư điện tử tạo các chủ đề rao bán thông tin thẻ tín dụng Visa, Master… của người khác tại một số diễn đàn Hacker trên mạng Internet.Khi thực hiện mua bán thông tin thẻ tín dụng, các đối tượng chat để trao đổi, thống nhất giá cả, số lượng loại thẻ tín dụng cần mua bán. Người mua sẽ trả bằng tiền mặt thông qua dịch vụ Western Union tại một ngân hàng tại tỉnh Bắc Giang. Sau đó, các đối tượng đổi sang tiền Việt Nam, chuyển vào tài khoản tại một ngân hàng khác để chiếm đoạt.Trước đó, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội phối hợp Bộ Công an cũng đã triệt phá đường dây sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác để làm giả thẻ ngân hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Phong (SN 1981), ở ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng - Đống Đa; Bùi Đình Hảo (SN 1991) ở Uông Bí - Quảng Ninh. Cơ quan công an đã thu giữ hàng chục thẻ tín dụng giả, 4 máy tính xách tay lưu giữ nhiều thông tin quan trọng.Các đối tượng trong nước dùng thủ đoạn câu kết với đối tượng nước ngoài sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác để làm giả thẻ (Visa, Master...), sau đó sử dụng thẻ giả này mua các loại thiết bị điện tử đắt tiền như điện thoại iPhone 5, máy tính bảng Ipad... để sử dụng hoặc bán lại nhằm chiếm đoạt tiền. Các đối tượng còn móc ngoặc với một số đơn vị chấp nhận thẻ thanh toán để thanh toán khống dịch vụ, hàng hóa qua thiết bị quẹt thẻ (POS)...