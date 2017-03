Chiều nay, giá vàng và USD tự do cùng giảm mạnh

Theo VnEconomy

Giá vàng trong nước chiều nay đã tuột xuống dưới mốc 42 triệu đồng/lượng, giá USD trên thị trường tự do cũng không còn giữ được mức 21.200 đồng.Lúc 16h30 chiều, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở các mức tương ứng lần lượt là 41,8 triệu đồng/lượng và 41,95 triệu đồng/lượng.Trước đó, đã có thời điểm giá vàng SJC bán ra trên thị trường sụt về mức 41,9 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong khoảng nửa tháng trở lại đây. So với mở cửa sáng nay, giá vàng hiện giảm 320.000 đồng/lượng.Theo giới kinh doanh vàng, việc giá vàng trong nước giảm mạnh chiều nay chủ yếu do ảnh hưởng từ việc tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm nhanh. Cuối giờ chiều nay, giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 21.120-21.130 đồng (mua vào) và 21.170-21.180 đồng (bán ra), thấp hơn 70 đồng/USD so với đầu giờ sáng.Giảm mạnh là xu thế chính của giá USD tự do từ ngày thứ Sáu tuần trước tới hôm nay. Tổng mức giảm của giá USD tự do từ thứ Sáu cho tới hiện tại đã đạt mức khoảng 220 đồng.Việc giá USD tự do giảm liên tục, lực mua vàng của người dân ở mức thấp, và giá vàng thế giới chưa có sự bứt phá mới đã đặt giá vàng trong nước vào áp lực giảm.Giá vàng thế giới hiện vẫn đang duy trì xu hướng tăng nhẹ của phiên sáng tại châu Á. Lúc hơn 16h giờ Việt Nam, vàng giao ngay có giá 1.474,9 USD/oz, tăng 3,2 USD/oz so với chốt phiên liền trước tại New York.Mức giá này của vàng thế giới quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính chi phí liên quan tương đương khoảng 37,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi 4,35 triệu đồng/lượng.Theo các nhà phân tích, đà tăng của giá vàng thế giới đang bị kìm hãm bởi sự xu thế tăng điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy vậy, vàng đang ở gần mức giá cao nhất trong 2 tuần trở lại đây nhờ hoạt động mua vàng vật chất của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại khu vực châu Á.Hãng tin Reuters cho biết, nhu cầu mua vàng vật chất tại thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ nhì thế giới là Trung Quốc hiện vẫn ở mức cao. Điều này thể hiện qua việc giá vàng giao sau trên sàn vàng Thượng Hải cao hơn 10 USD/oz so với giá vàng giao sau ở New York.Bà Joyce Liu, một nhà phân tích đầu tư thuộc công ty Phillip Futures nhận định trên Reuters rằng, thị trường vàng đang nỗ lực phá mốc cản 1.478 USD/oz và đã hai lần thử tiếp cận mốc này nhưng bất thành. Cũng theo bà Liu, để thị trường vàng chuyển từ trạng thái thị trường giá xuống (bear market) hiện nay sang thị trường giá lên (bull market), giá vàng cần vượt qua mốc 1.530 USD/oz.“Theo quan điểm của tôi, để khẳng định xu hướng giá lên, vàng cần vượt mốc 1.590 USD/oz”, bà Liu phát biểu.Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 12% sau 12 năm tăng liên tục.