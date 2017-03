Chile tăng cường trao đổi thương mại với Việt Nam

Theo cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ Chile (ProChile), trong nửa đầu năm nay quốc gia Nam Mỹ này xuất sang Việt Nam chủ yếu là đồng, cua, phế liệu sắt thép, gỗ thông, cá hồi, và nhập phần lớn là giày dép, xi măng, vải mành dùng để làm lốp từ sợi polyester, quần áo, cá tra, modem và càphê.



Trao đổi mậu dịch giữa Chile và Việt Nam trong nửa đầu năm nay tăng mạnh trong bối cảnh trao đổi ngoại thương của Chile chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu giảm 2,3%, do tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế.



Trao đổi thương mại giữa hai nước năm ngoái đạt 486,84 triệu USD, tăng hơn 50% so với năm 2010 và là mức cao nhất từ trước tới nay.



Giám đốc ProChile, Félix de Vicente, mới đây dự báo với Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương vừa được hai nước đưa vào thực hiện, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Chile sẽ đạt 1 tỷ USD trong vòng ba năm tới.





Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)