Chở miễn phí khách Việt Nam sang Campuchia đánh bạc

Trong kiến nghị gửi Tổng Cục đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Dương Hồng Thanh cho biết, thời gian đầu thi hành hiệp định vận tải đường bộ giữa 2 nước chỉ có 40 ôtô của mỗi nước được phép qua lại. Tuy nhiên, hiện số xe đã tăng lên 450 và phát sinh nhiều vấn đề cần chấn chỉnh.









Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nhiều xe khách Campuchia chở khách miễn phí từ Việt Nam sang đánh bạc tại Campuchia. Ảnh: H.C.



Theo Hữu Nguyên (VNE)



Theo Sở, lượng xe qua lại đã tăng hơn 10 lần nhưng lượng khách từ Campuchia sang không nhiều mà phần lớn là khách Việt Nam sang Campuchia. Thông qua các đại lý và công ty tại Việt Nam do người Campuchia điều hành, những xe này đã tổ chức chở khách miễn phí từ Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Nhiều xe còn tháo bớt băng ghế, mở rộng hầm để chở thêm hàng hóa.Bên cạnh đó, xe khách Campuchia cũng chở khách du lịch Việt Nam đi trong nội địa Việt Nam. Lượng khách này do các công ty du lịch Việt Nam bán lại để hưởng chênh lệch giá hoặc các công ty này do người Campuchia điều hành.Các xe khách Campuchia cũng thường sử dụng đăng ký xe, giấy phép lái xe giả để đối phó với cơ quan kiểm tra, kiểm soát của Việt Nam; hoặc các giấy tờ mang theo không kèm theo bản dịch có chứng thực của cơ quan chức năng Campuchia. Khi vi phạm luật giao thông, các lái xe thường tỏ vẻ không biết tiếng Việt gây khó khăn cho phía Việt Nam trong việc lập biên bản, xử lý.Với những bất cập trên, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đề nghị quản lý chặt theo các quy định tại hiệp định thư và nghị định thư giữa 2 nước, như: kiểm soát danh sách hành khách đi trên xe khách Campuchia; buộc xe khách Campuchia không được chở du khách Việt Nam đi du lịch Campuchia cũng như trong nội địa Việt Nam (xe khách Việt Nam cũng được quản lý tương tự khi hoạt động tại Campuchia).Riêng đối với xe khách hoạt động tuyến cố định từ Việt Nam đi Campuchia và ngược lại thì phải có xác nhận của bến xe; quản lý và kiểm soát thời gian chuyến đi của xe khách Campuchia lưu lại Việt Nam không quá 30 ngày; quản lý và kiểm soát lượng xăng dầu mang vào và ra khỏi Việt Nam.Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đề nghị Tổng cục Đường bộ nên bổ sung quy định lái xe hoặc phụ xe Campuchia phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt khi xe hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam và ngược lại.